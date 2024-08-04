Advertisement
Okezone.com
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Akui Idolakan Legenda Real Madrid Sergio Ramos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |13:50 WIB
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Akui Idolakan Legenda Real Madrid Sergio Ramos
Justin Hubner mengidolakan sosok Sergio Ramos (Foto: PSSI)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkap sosok pesepakbola idolanya. Sosok idolanya adalah bek legendaris Real Madrid, Sergio Ramos.

Sebagaimana diketahui, nama Ramos melambung tinggi ketika bersama Real Madrid. Pemain asal Spanyol itu bahkan berseragam Los Blancos -julukan Real Madrid selama 16 tahun lamanya sebelum akhirnya pindah ke Paris Saint-Germain pada 2021.

 

Kemudian, Ramos melanjutkan kariernya ke klub masa kecilnya, Sevilla pada Juli 2024 lalu. Namun, pemain berusia 38 tahun itu hanya bermain selama satu musim dan kini sedang berstatus tanpa klub.

Hubner mengakui sudah mengidolakan Ramos sejak lama. Tak ayal jika dirinya mengidolakan Ramos. Mengingat, sama-sama berposisi sebagai pemain bek tengah.

 BACA JUGA:

“Sergio Ramos. Ya, ketika saya masih muda. Saya sekarang juga masih muda,” kata Hubner, mengutip dari kanal Youtube Marc Klok, Minggu (4/8/2024).

Lebih lanjut, Hubner mengungkap alasan mengapa dirinya mengidolakan Ramos. Pemain berusia 20 tahun ini menilai kalau bek asal Spanyol itu sangat terampil dalam menjaga lini pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
