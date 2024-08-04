Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Mantan Kapten Timnas Belanda Junior Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |09:07 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Mantan Kapten Timnas Belanda Junior Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong berpotensi memanggil Mike Kleijn ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, mantan kapten Timnas Belanda junior, Mike Kleijn, berpotensi memperkuat Timnas Indonesia.

Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram @futboll.indonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Kleijn bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain Keturunan, Fardy Bachdim.

Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Fardy Bachdim bertemu Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam Mike Kleijn (19/CM). Mike sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya,” tulis akun @futboll_indonesiaa.

Kabar di atas cocok dengan apa yang disampaikan Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Di channel YouTube-nya, ia mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di Tanah Air.

“Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar,” kata Arya Sinulingga di tayangan YouTube pribadinya yang diunggah Jumat, 2 Agustus 2024.

“Nanti kami umumkan (sosok pemain naturalisasinya). Untuk posisi, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari,” lanjut Arya Sinulingga.

