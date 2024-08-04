Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika Diperkuat Mike Kleijn di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Arab Saudi jika diperkuat Mike Kleijn akan diulas Okezone. Nama Mike Kleijn sedang dibahas di media sosial sepanjang malam sampai pagi ini.

Penyebabnya karena gelandang Sparta Rotterdam ini mengadakan pertemuan dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain Keturunan, Fardy Bachdim.

(Mike Kleijn saat menandatangani kontrak bersama Sparta Rotterdam. (Foto: Insagram/@mikekleijn_)

“Fardy Bachdim bertemu Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam Mike Kleijn (19/CM). Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya,” tulis akun @futboll_indonesiaa.

Informasi di atas selaras dengan pernyataan Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, yang mengatakan PSSI sedang mengurus berkas naturalisasi pemain di posisi bek dan gelandang. Uniknya, pemain yang sedang diurus berkasnya ini tidak pernah dibahas media-media Tanah Air. Hal itu cocok dengan profil Mike Kleijn yang hampir tak pernah tersentuh media mainstream.

Jika benar Mike Kleijn sedang diproses, pemain 19 tahun ini berpotensi tersedia saat Timnas Indonesia tandang ke Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Lantas, akan bermain di posisi apa Mike Kleijn nantinya bersama Timnas Indonesia? Demi mengakomodir Kehadiran Mike Kleijn, Shin Tae-yong Berpotensi mengubah formasi andalannya dari 3-4-3 menjadi 3-4-1-2.