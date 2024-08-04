Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Mike Kleijn, Gelandang Sparta Rotterdam sang Calon Pemain Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |06:47 WIB
Biodata dan Agama Mike Kleijn, Gelandang Sparta Rotterdam sang Calon Pemain Timnas Indonesia
Mike Kleijn berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mikekleijn_)
A
A
A

BIODATA dan agama Mike Kleijn, gelandang Sparta Rotterdam sang calon pemain Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Akun Instagram @futboll.indonesiaa membuat pernyataan mengejutkan pada Sabtu, 3 Agustus 2024 malam WIB.

Perwakilan PSSI dalam melakukan pendekatan kepada pemain Keturunan di Eropa khususnya Belanda, Fardy Bachdim, bertemu dengan Mike Kleijn. Hal itu langsung menimbulkan spekulasi gelandang 19 tahun ini bakal menjadi pemain naturalisasi selanjutnya.

Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Fardy Bachdim bertemu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam Mike Kleijn (19/CM). Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya,” tulis akun @futboll_indonesiaa.

Informasi akun di atas relevan dengan ucapan Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Di channel YouTube-nya, Arya Sinulingga mengatakan PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang tidak pernah dibahas media-media di Indonesia.

“Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar,” kata Arya Sinulingga di tayangan YouTube pribadinya yang diunggah Jumat, 2 Agustus 2024.

“Nanti kami umumkan (sosok pemain naturalisasinya). Untuk posisi (bermain), belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari,” lanjut Arya Sinulingga.

Biodata dan Agama Mike Kleijn

Mike Kleijn lahir di Belanda pada 9 Februari 2005 (19 tahun). Mengutip dari akun @futboll.indonesiaa, Mike Kleijn mempunyai darah Indonesia dari sang ibu. Nenek Mike Kleijn lahir di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dirinya eligible jika dinaturalisasi menjadi WNI.

