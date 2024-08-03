Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Fardy Bachdim, Mike Kleijn Gelandang yang Dimaksud Arya Sinulingga Akan Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:00 WIB
Bertemu Fardy Bachdim, Mike Kleijn Gelandang yang Dimaksud Arya Sinulingga Akan Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?
Mike Kleijn menjadi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@mikekleijn_)
A
A
A

BERTEMU Ferdy Bachdim, Mike Kleijn gelandang yang dimaksud Arya Sinulingga akan dinaturalisasi untujk perkuat Timnas Indonesia? Sebab, kakak Irfan Bachdim itu sering menjadi jembatan calon pemain naturalisasi.

Belum lama ini, Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia menyebut nama yang hendak menjadi WNI berada di luar prediksi.

Arya Sinulingga

“Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar,” kata Arya di kanal Youtube pribadinya, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nama sang pesepakbola disebutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Nanti kami umumkan (sosok pemain naturalisasinya). Untuk posisi, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari,” tukas Arya.

Muncul foto pertemuan antara Ferdy dengan Kleijn di tengah isu tersebut. Pria berdarah Indonesia itu selama ini menjadi jembatan antara PSSI dengan calon pemain naturalisasi di Belanda.

Halaman:
1 2
      
