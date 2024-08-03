Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lempar Kode, Mauresmo Hinoke Berharap Segera Jalani Proses Naturalisasi untuk Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |07:52 WIB
Lempar Kode, Mauresmo Hinoke Berharap Segera Jalani Proses Naturalisasi untuk Timnas Indonesia
Mauresmo Hinoke saat membela Timnas Indonesia U-19 di Toulon Cup 2024 (Foto: Instagram/mauresmoo)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia-Belanda, Mauresmo Hinoke, memberikan kode berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Kabarnya, naturalisasi Mauresmo Hinoke menghadapi kendala.

Sebagaimana diketahui, Mauresmo Hinoke sempat perkuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19 dalam Toulon Cup di Paris. Saat itu, memang kualitasnya dipantau langsung oleh pelatih tim tersebut Indra Sjafri

 

Mauresmo Hinoke mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam proses naturalisasinya. Oleh dikarenakan, dia berharap ada kesempatan dapat membela Timnas Indonesia.

"Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan, percayalah pada Tuhan," tulis Momuresmo di stroy akun Instagram-nya @mauresmoo.

Sementara itu, pengamat sepak bola Tanah Air, Binder Singh mendengar kabar kalau naturalisasi Hinoke akan sulit diproses. Jadi, hanya ada dua pemain yang akan mulus menjalani proses naturalisasi, yakni Tim Geypens, Dion Markx.

“Memang sudah ada rencana tambahan naturalisasi 3 pemain kan. Tim Geypens, Dion Markx, dan Mauresmo Hinoke. Walaupun Hinoke seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini belum jelas,” kata Bung Binder mengutip dari kanal Youtubenya, Jumat (2/8/2024).

