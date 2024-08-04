Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nathan Tjoe-A-On Berambisi Besar Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:29 WIB
Nathan Tjoe-A-On Berambisi Besar Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
Nathan Tjoe-A-On berambisi bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/Nathan Tjoe-A-On)
A
A
A

NATHAN Tjoe-A-On berambisi besar membawa Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Nathan pun mengatakan dirinya siap berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpinya tersebut.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae Yong itu tergabung di Grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan Tiongkok.

 

Nathan sendiri baru mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI)-nya pada Maret lalu dan langsung berperan besar dalam debutnya untuk membantu Skuad Garuda mengalahkan Vietnam dalam laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya di level senior, dia juga menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U-23.

Bek Swansea City itu pun nyaris mengantarkan Indonesia mentas di ajang Olimpiade Paris 2024. Penampilannya sejauh ini di timnas terus konsisten sehingga pujian demi pujian terus datang padanya.

 BACA JUGA:

Nathan pun mengungkapkan bahwa mimpinya sama seperti para pesepakbola lainnya di seluruh dunia, yakni mentas di Piala Dunia bersama negara yang mereka bela. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, pun ingin mewujudkan impiannya itu dengan Indonesia di Piala Dunia 2026 sehingga bakal berjuang habis-habisan demi memperoleh tiket ke pesta sepakbola terakbar sedunia itu.

"Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu (lolos ke Piala Dunia) adalah impian," kata Nathan dilansir dari laman resmi FIFA, Minggu (4/8/2024).

Halaman:
1 2
      
