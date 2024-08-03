Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita kepada FIFA, Nathan Tjoe-A-On Ungkap Betapa Bangganya Bela Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |19:38 WIB
Cerita kepada FIFA, Nathan Tjoe-A-On Ungkap Betapa Bangganya Bela Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On. (Foto: FIFA)
A
A
A

NATHAN Tjoe-A-On mungkin baru beberapa bulan resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, meski terbilang sebentar, Nathan mengaku bangga bisa membela Timnas Indonesia.

Nathan Tjoe-A-On menjadi salah satu pemain bertahan andalan Timnas Indonesia. Dia sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah mengambil sumpah pada Maret 2024 lalu.

Pemain Swansea City itu mengatakan senang mendapat dukungan penuh sejak bermain di Timnas Indonesia. Nathan menceritakan itu kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) betapa hangatnya sambutan dari para pendukung Skuad Garuda.

"Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Ini membawa semangat dan dorongan ekstra bagi Anda. Kehormatan besar bisa bermain untuk negara ini,” kata Nathan dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (3/8/2024).

“Di Indonesia, khususnya dukungan fans dan masyarakat sangat besar. Ini gila, benar-benar memberi Anda dorongan. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya,” tambahnya.

Nathan Tjoe-A-On

Sejauh ini, Nathan sudah bermain sebanyak 11 pertandingan bersama Timnas Indonesia U-23 dan senior. Pemain berusia 22 tahun itu berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024 hingga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
