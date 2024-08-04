Bojan Hodak Ungkap Sejumlah Pemain Persib Bandung Cedera Usai Gelar Gim Internal!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan beberapa pemainnya mengalami cedera saat menjalani gim internal. Namun, ia tidak terlalu risau karena yakin pemainnya segera pulih sebelum beraksi di Liga 1 2024-2025.

Pangeran Biru terus mematangkan persiapannya jelang Liga 1 2024-2025. Terbaru, mereka melakukan gim internal yang dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat 2 Agustus 2024 malam WIB.

Sayangnya, ada beberapa pemain Persib yang mengalami benturan sehingga harus cedera usai jalani gim internal. Hodak mengakui intensitas permainan cukup tinggi. Namun, ia dibuat lega karena untungnya para pemain tidak ada yang mengalami cedera serius.

"Ini tidak seperti bermain dengan teman (gim internal) karena ada benturan dan ada cedera. Jadi, saya harap semua bisa segera pulih dan tidak ada yang mengalami cedera buruk," kata Hodak, dikutip dari situs resmi Persib Bandung, Minggu (4/8/2024).

Lebih lanjut, pria asal Kroasia itu yakin anak asuhnya akan siap 100 persen pada pertandingan perdana pekan depan. Ia memperkirakan, semua pemain yang mengalami benturan akan pulih dan siap bertanding.

"Saya rasa semuanya sudah pulih saat laga pertama dan saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan pertama nanti," papar pelatih berusia 53 tahun itu.