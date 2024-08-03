Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Termasuk Persija Jakarta, Bojan Hodak Ungkap Pesaing Berat Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |22:24 WIB
Termasuk Persija Jakarta, Bojan Hodak Ungkap Pesaing Berat Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
Bojan Hodak memprediksi ada lima tim yang akan menjadi pesaing Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 (Foto: Media Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memprediksi beberapa tim akan menjadi lawan berat dalam perebutan gelar juara di Liga 1 2024-2025. Ada lima tim yang disebutnya termasuk Persija Jakarta!

Hodak meyakini banyak tim yang akan memberatkan Persib Bandung. Sebab, seluruh peserta melakukan perubahan.

Persib Bandung vs Persis Solo

Tim pertama yang diwaspadai adalah Borneo FC Samarinda. Menurutnya, Pesut Etam saat ini memiliki komposisi pemain yang bagus seperti musim sebelumnya.

“Bali (United) juga ada di sana (lawan berat),” kata Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (3/8/2024).

Selain itu, lanjutnya, ada Persebaya Surabaya dan Dewa United. Pria asal Kroasia itu menilai kedua tim ini sudah jor-joran dalam membelanja pemain untuk bisa berada di papan atas.

“Kita tidak pernah tahu, mungkin Arema (FC) dan Persija karena mereka masuk ke semifinal Piala Presiden. Jadi itu bisa dikatakan mereka punya skuad yang bagus,” tutur Hodak.

“Tapi nanti kita akan lihat setelah liga bermain,” tambah pelatih berusia 53 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
