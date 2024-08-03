Pelatih Borneo FC Ingin Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat Segera Kembali dari Timnas Indonesia U-19: Mereka Harus Main di Level Senior!

SOLO - Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, ingin dua pemainnya, Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat, segera kembali dari Timnas Indonesia U-19 untuk bergabung ke dalam skuad. Sebab, kedua pemain itu saat ini harus bermain di level senior untuk meningkatkan kualitasnya.

Ya, Buffon dan Rizdjar berhasil mengukir tinta manis dalam kariernya. Kedua pemain ini sukses membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 usai kalahkan Thailand U-19 dengan skor 1-0 di partai final pada Senin 29 Juli 2024.

Huistra pun sudah tidak sabar menyambut kedua anak asuhnya untuk bergabung ke skuad Borneo FC. Apalagi, Buffon dan Rizdjar memang sudah cukup lama meninggalkan skuad berjuluk Pesut Etam itu dan harus absen di Piala Presiden 2024.

Juru taktik asal Belanda itu menilai kalau yang dibutuhkan dua bintang Timnas Indonesia U-19 itu saat ini pertandingan di level senior. Apalagi di musim ini, Liga 1 menerapkan aturan untuk memainkan pemain U-23.

"Ezzi saat ini harus kembali ke Borneo, dia harus bermain di tim senior. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah bermain di tim senior,” kata Huistra, dilansir dari situs resmi Borneo FC, Sabtu (3/8/2024).