Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Borneo FC Ingin Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat Segera Kembali dari Timnas Indonesia U-19: Mereka Harus Main di Level Senior!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |04:35 WIB
Pelatih Borneo FC Ingin Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat Segera Kembali dari Timnas Indonesia U-19: Mereka Harus Main di Level Senior!
Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

SOLO - Pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, ingin dua pemainnya, Alfharezzi Buffon dan Rizdjar Nurviat, segera kembali dari Timnas Indonesia U-19 untuk bergabung ke dalam skuad. Sebab, kedua pemain itu saat ini harus bermain di level senior untuk meningkatkan kualitasnya.

Ya, Buffon dan Rizdjar berhasil mengukir tinta manis dalam kariernya. Kedua pemain ini sukses membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 usai kalahkan Thailand U-19 dengan skor 1-0 di partai final pada Senin 29 Juli 2024.

Huistra pun sudah tidak sabar menyambut kedua anak asuhnya untuk bergabung ke skuad Borneo FC. Apalagi, Buffon dan Rizdjar memang sudah cukup lama meninggalkan skuad berjuluk Pesut Etam itu dan harus absen di Piala Presiden 2024.

Muhammad Alfharezzi Buffon

Juru taktik asal Belanda itu menilai kalau yang dibutuhkan dua bintang Timnas Indonesia U-19 itu saat ini pertandingan di level senior. Apalagi di musim ini, Liga 1 menerapkan aturan untuk memainkan pemain U-23.

"Ezzi saat ini harus kembali ke Borneo, dia harus bermain di tim senior. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam kondisi ini adalah bermain di tim senior,” kata Huistra, dilansir dari situs resmi Borneo FC, Sabtu (3/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642773/skenario-sulit-timnas-indonesia-lolos-ke-babak-32-besar-piala-dunia-u17-2025-lmf.webp
Skenario Sulit Timnas Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_alwi_farhan_foto_pbsi.jpg
Kumamoto Masters 2025 Dimulai Besok! 5 Wakil Indonesia Unjuk Gigi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement