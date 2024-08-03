Jadwal dan Link Live Streaming Real Madrid vs Barcelona di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025

Barcelona akan menghadapi Real Madrid di laga uji coba pramusim (Foto: Barcelona)

JADWAL dan link live streaming Real Madrid vs Barcelona bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di laga uji coba pramusim 2024.

Pertandingan uji coba pramusim antara Real Madrid vs Barcelona akan berlangsung di MetLife Stadium. Laga dijadwalkan digelar pada Minggu, 4 Agustus 2024 pukul 06.00 WIB.

Ini akan menjadi laga uji coba pramusim kedua bagi Real Madrid dan Barcelona. Pasukan Hansi Flick sebelumnya berhasil mengalahkan jawara Liga Inggris, Manchester City pada 31 Juli kemarin.

Barcelona menang 4-1 lewat babak adu penalti. Pertandingan berlanjut ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Sementara itu, Real Madrid harus menelan kekalahan pada laga uji coba pramusim mereka sebelumnya. Los Blancos -julukan Real Madrid- kalah tipis 0-1 dari AC Milan.