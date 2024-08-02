Media Vietnam Ketakutan Lihat Aksi Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024: Kim Sang-sik Bakal Kesulitan!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ketakutan melihat aksi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Soha menilai pengalaman Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia dalam lima tahun terakhir bakal menyulitkan para lawan skuad Garuda di Piala AFF 2024, termasuk Timnas Vietnam racikan Kim Sang-sik.

“Indonesia finalkan pelatih yang menangani mereka di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan?” tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat.

(Shin Tae-yong diwaspadai banyak negara jelang Piala AFF 2024. (Foto: AFC)

“Piala AFF 2024 menjadi pertama kali dua pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, saling berhadapan. Meski Timnas Indonesia menurunkan pemain muda, pertemuan nanti menjanjikan dan menarik untuk ditunggu,” lanjut Soha.

“Lewat pengalaman bertahun-tahun bekerja di Indonesia dan memiliki pemain muda berkualitas, pelatih Shin Tae-yong berjanji memberikan banyak kesulitan bagi rekan senegaranya, Kim Sang-sik,” tegas Soha.

Di Piala AFF 2024, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi Shin Tae-yong tetap memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2024. Hanya saja, Timnas Indonesia takkan menurunkan seluruh pemain terbaiknya.

Sebab, pekan pembuka Piala AFF 2024 jaraknya berdekatan dengan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sehingga Shin Tae-yong akan menyiapkan dua tim. Tercatat, Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024

Lima hari berselang, Timnas Indonesia sudah harus bersua Myanmar di laga pertama Grup B Piala AFF 2024. Untuk Piala AFF 2024, Timnas Indonesia turun dengan mayoritas pemain U-23.