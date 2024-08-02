Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bahagia Timnas Indonesia Turunkan Pemain U-23 di Piala AFF 2024: Peluang Menang Jadi Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |07:01 WIB
Media Vietnam Bahagia Timnas Indonesia Turunkan Pemain U-23 di Piala AFF 2024: Peluang Menang Jadi Besar!
Timnas Indonesia U-23 yang turun di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bahagia Timnas Indonesia menurunkan pemain U-23 di Piala AFF 2024. Soha.vn menilai keputusan ini menguntungkan Timnas Vietnam untuk membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia, tim yang selalu mengalahkan mereka dalam tiga pertemuan terakhir.

“Timnas Indonesia menggunakan skuad yang sangat muda di Piala AFF 2024. Hal ini menjadi peluang besar bagi kompetitor, termasuk Timnas Vietnam,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Shin Tae-yong tak andalkan pemain utama di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)

(Shin Tae-yong tak andalkan pemain utama di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)

Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Shin Tae-yong tetap membesut Timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 yang digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024.

Namun, Timnas Indonesia tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, melainkan mayoritas dihuni pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Alasannya karena jadwal Piala AFF 2024 berdekatan dengan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di medio November 2024 saja atau beberapa hari sebelum penyelenggaraan Piala AFF 2024, Timnas Indonesia masih akan melakoni dua pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja dengan menjamu Jepang (14 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024).

Demi menjaga kondisi fisik para pemain utama seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan lain-lain, mereka takkan disertakan di Piala AFF 2024. Di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong akan mengandalkan sejumlah pemain yang membantu Timnas Indonesia U-23 juara SEA Games 2023 dan proyeksi SEA Games 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/02/05/marquez_rossi.jpg
Jorge Lorenzo Bongkar Fakta Mengejutkan! Aksi Rossi Tendang Marquez di Sepang 2015 Itu Sengaja 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement