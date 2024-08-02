Media Vietnam Bahagia Timnas Indonesia Turunkan Pemain U-23 di Piala AFF 2024: Peluang Menang Jadi Besar!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, bahagia Timnas Indonesia menurunkan pemain U-23 di Piala AFF 2024. Soha.vn menilai keputusan ini menguntungkan Timnas Vietnam untuk membalaskan dendam kepada Timnas Indonesia, tim yang selalu mengalahkan mereka dalam tiga pertemuan terakhir.

“Timnas Indonesia menggunakan skuad yang sangat muda di Piala AFF 2024. Hal ini menjadi peluang besar bagi kompetitor, termasuk Timnas Vietnam,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

(Shin Tae-yong tak andalkan pemain utama di Piala AFF 2024. (Foto: AFC)

Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Shin Tae-yong tetap membesut Timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 yang digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024.

Namun, Timnas Indonesia tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, melainkan mayoritas dihuni pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Alasannya karena jadwal Piala AFF 2024 berdekatan dengan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di medio November 2024 saja atau beberapa hari sebelum penyelenggaraan Piala AFF 2024, Timnas Indonesia masih akan melakoni dua pertandingan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja dengan menjamu Jepang (14 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024).

Demi menjaga kondisi fisik para pemain utama seperti Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan lain-lain, mereka takkan disertakan di Piala AFF 2024. Di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong akan mengandalkan sejumlah pemain yang membantu Timnas Indonesia U-23 juara SEA Games 2023 dan proyeksi SEA Games 2025.