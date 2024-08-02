Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Media Argentina yang Remehkan Kualitas Pemain Timnas Indonesia, Dibandingkan dengan Personel La Albiceleste!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |06:44 WIB
Kisah Media Argentina yang Remehkan Kualitas Pemain Timnas Indonesia, Dibandingkan dengan Personel La Albiceleste!
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Argentina. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH media Argentina yang remehkan kualitas pemain Timnas Indonesia menarik diulas. Mereka membandingkannya dengan personel La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

Tepatnya media Argentina, TN, yang memberi sorotan terhadap kualitas pemain Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan pada medio Juni 2023.

Kala itu, Timnas Indonesia memang akan berduel dengan Timnas Argentina dalam laga uji coba pada FIFA Matchday Juni 2023. Tentu saja, duel ini jadi sorotan besar karena Timnas Indonesia mendapat kesempatan besar untuk menghadapi Angel Di Maria cs yang baru saja menyabet gelar juara dunia 2022.

Timnas Indonesia vs Timnas Argentina

TN pun kala itu menilai Timnas Indonesia tidak memiliki pesepakbola hebat. Skuad Garuda dipandang remeh karena diperkuat sebagian besar pemain lokal.

Di skuad Garuda kala itu, hanya ada 6 pemain yang abroad dengan merumput bersama klub Eropa. Tetapi, TN kembali memandang remeh pemain abroad Indonesia karena dinilai hanya membela klub level rendah, seperti klub kasta ketiga Inggris.

TN kemudian mengulik nilai pemain skuad Garuda. Mereka menyebut nilai Timnas Indonesia berbanding jauh dengan Timnas Argentina. Bahkan jika ditotal, nilai skuad Garuda total hanya 8,725 euro, masih kalah dari 1 pemain Argentina saja, yakni Facundo Bounanotte, yang memiliki nilai pasar 9 juta euro.

“Indonesia tidak memiliki pemain sepakbola yang hebat. Sebagian pemain mereka bermain di kompetisi lokal mereka. Tercatat hanya ada enam pemain yang aktif bermain di Eropa, itu pun di level rendah seperti Belanda, Norwegia, Belgia dan kasta ketiga Inggris,” tulis TN, Okezone mengutip pada Senin 15 Juni 2023.

“Pemain termahal di skuad Timnas Indonesia adalah Sandy Walsh yang bernilai 2 juta euro. Jika ditotal, skuad Timnas Indonesia adalah 8,725 juta euro. Jumlah itu masih kalah dari Facundo Bounanotte yang berharga 9 juta euro,” lanjut laporan tersebut.

Halaman:
1 2
      
