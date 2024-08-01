Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyerang Ganas Liga 1 2024-2025 yang Bisa Dijajal Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:35 WIB
5 Penyerang Ganas Liga 1 2024-2025 yang Bisa Dijajal Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 5 penyerang ganas Liga 1 2024-2025 yang bisa dijajal Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nama-nama yang akan disebutkan di artikel ini sejatinya sudah pernah dipanggil Shin Tae-yong dan layak diberikan kesempatan lagi.

Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini Shin Tae-yong lebih sering memainkan Rafael Struick sebagai ujung tombak Timnas Indonesia. Namun, tidak ada salahnya jika pelatih asal Korea Selatan itu mempercayakan striker Liga 1 untuk menjadi mesin gol Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti.

Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam waktu dekat, dua tim yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Arab Saudi (5 September 2024) dan Australia (10 September 2024).

Diharapkan STY bisa mempercayakan kembali sejumlah pemain Liga 1, terutama pemain yang berposisi sebagai striker di laga melawan Arab Saudi dan Australia.

Berikut 5 Penyerang Ganas Liga 1 2024-2025 yang Bisa Dijajal Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Lilipaly mungkin sudah berusia 34 tahun, namun pemain Borneo FC tersebut masih layak dipanggil untuk membela Timnas Indonesia. Pada Liga 1 2023-2024, Lilipaly menyumbang 11 gol dan 17 assist dalam 31 pertandingannya bersama Borneo.

Jebolan akademi Ultrecht dan AZ Alkmaar itu menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia pada 2013. Bersama Timnas Indonesia, Lilipaly pernah mencicipi status runner-up Piala AFF 2016 dan 16 besar Asian Games 2018. Total, ia telah mengenyam 30 caps dan 3 gol di Timnas Indonesia senior.

Halaman:
1 2 3
      
