Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Beber Isi Percakapan dengan Keluarga Matthew Baker, Pemain Diaspora Indonesia yang Dipanggil Timnas Australia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |06:35 WIB
Nova Arianto Beber Isi Percakapan dengan Keluarga Matthew Baker, Pemain Diaspora Indonesia yang Dipanggil Timnas Australia U-17
Matthew Baker (tengah) telah berbicara dengan pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto (Foto: Instagram/@mat_baker09)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, langsung bergerak cepat dengan melakukan diskusi bersama keluarga Matthew Baker usai sang pemain dipanggil ke Timnas Australia U-17. Lalu, apa isi percakapan tersebut?

Baru-baru ini, publik dibuat heboh karena Baker dipanggil untuk menjalani TC Timnas Australia U-17. Banyak yang beranggapan pemain Melbourne City U-18 itu akan dibajak The Joeys.

Matthew Baker

Pasalnya, Baker tampil sangat impresif bersama Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Tak ayal jika pemain berusia 15 tahun itu masuk dalam pantauan pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney.

Nova bersama PSSI langsung bergerak cepat melakukan diskusi dengan Baker dan keluarganya terkait hal tersebut. Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan ada pembahasan terkait program dari Timnas Indonesia U-17 serta menanyakan komitmen sang pemain.

“Komunikasi hanya sebatas membicarakan program Timnas Indonesia U-17 ke depan dan komitmen Baker kepada Indonesia,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (1/8/2024).

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, memastikan Baker tetap memilih Merah Putih. Ia bahkan menyampaikan bek sayap kiri itu akan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-17 yang rencananya berlangsung di Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182388/timnas_indonesia_u_17_dijagokan_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-CdT9_large.jpg
Media Asing Jagokan Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025: Peluangnya Tembus 13 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182381/klasemen_peringkat_3_terbaik_piala_dunia_u_17_2025_kelar_matchday_kedua_pssi-cYJs_large.jpg
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Dunia U-17 2025 Kelar Matchday Kedua: Nasib Timnas Indonesia U-17 di Ujung Tanduk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182355/zahaby_gholy-uUqo_large.jpg
Alasan Nova Arianto Cadangkan Zahaby Gholy dan Mierza Firjatullah saat Timnas Indonesia U-17 Kalah Telak dari Brasil U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182330/timnas_indonesia_u_17-Jq27_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025 jika Kalahkan Honduras?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.webp
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Kevin Diks Cetak Sejarah! Pemain Indonesia Pertama Cetak Gol di Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement