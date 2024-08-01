Nova Arianto Beber Isi Percakapan dengan Keluarga Matthew Baker, Pemain Diaspora Indonesia yang Dipanggil Timnas Australia U-17

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, langsung bergerak cepat dengan melakukan diskusi bersama keluarga Matthew Baker usai sang pemain dipanggil ke Timnas Australia U-17. Lalu, apa isi percakapan tersebut?

Baru-baru ini, publik dibuat heboh karena Baker dipanggil untuk menjalani TC Timnas Australia U-17. Banyak yang beranggapan pemain Melbourne City U-18 itu akan dibajak The Joeys.

Pasalnya, Baker tampil sangat impresif bersama Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Tak ayal jika pemain berusia 15 tahun itu masuk dalam pantauan pelatih Timnas Australia U-17, Brad Maloney.

Nova bersama PSSI langsung bergerak cepat melakukan diskusi dengan Baker dan keluarganya terkait hal tersebut. Dalam diskusi tersebut, ia menyampaikan ada pembahasan terkait program dari Timnas Indonesia U-17 serta menanyakan komitmen sang pemain.

“Komunikasi hanya sebatas membicarakan program Timnas Indonesia U-17 ke depan dan komitmen Baker kepada Indonesia,” kata Nova ketika dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (1/8/2024).

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, memastikan Baker tetap memilih Merah Putih. Ia bahkan menyampaikan bek sayap kiri itu akan bergabung ke TC Timnas Indonesia U-17 yang rencananya berlangsung di Bali.