SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Bakal Ada Ulangan Final Piala Dunia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |05:34 WIB
Daftar 8 Negara yang Lolos Perempatfinal Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Bakal Ada Ulangan Final Piala Dunia!
Timnas Argentina U-23 menjadi satu dari delapan tim yang lolos perempatfinal cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024 (Foto: X/@Argentina)
BERIKUT daftar delapan negara yang lolos perempatfinal cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024. Dua kesebelasan akan menciptakan ulangan final Piala Dunia 2022!

Cabor sepakbola Olimpiade Paris 2024 telah memasuki fase perempatfinal. Delapan negara berhasil melaju dari empat grup di fase penyisihan.

Timnas Argentina U-23

Mereka adalah juara dan runner-up di Grup A, B, C, dan D. Sang tuan rumah, Timnas Prancis U-23, berhasil melaju ke babak delapan besar sebagai juara Grup A!

Les Blues akan bersua dengan Timnas Argentina U-23 selaku runner-up Grup B. Ini akan menjadi laga ulangan final Piala Dunia 2022!

Duel tersebut diyakini akan panas mengingat belum lama ini ada kasus rasisme dalam perayaan Timnas Argentina saat juara Copa America 2024. Patut dinanti seperti apa tensi dalam laga tersebut.

