Breaking News: Persija Jakarta Batal Lawan Atletico Madrid, Ini Alasannya!

PERSIJA Jakarta dipastikan batal menghadapi Atletico Madrid. Direktur Persija, Mohamad Prapanca mengatakan hal tersebut dikarenakan skuad Macan Kemayoran masih memainkan laga di Piala Presiden 2024.

Sebelumnya, Persija Jakarta direncanakan menghadapi Atletico Madrid di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (3/8/2024). Namun, pertandingan tersebut dipastikan batal karena Persija masih akan tampil dalam perebutan peringkat ketiga Piala Presiden di Stadion Manahan, Solo, Minggu (4/8/2024).

"Ya, kan sudah pasti tidak bisa. Sebab, kami masuk perebutan juara tiga Piala Presiden, ya kan? Itu di tanggal yang dimana Atletico bisa datang hanya tanggal itu," kata Prapanca di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Prapanca mengatakan Persija Jakarta memang akan menjamu tim itu di Jakarta. Akan tetapi, kondisi saat ini membuat timnya harus menyelesaikan Piala Presiden.

"Jadi, kami pada prinsipnya siap menjamu saat itu, tapi karena bagaimana juga kita harus mematuhi apa yang ada di regulasi di federasi kita," katanya.