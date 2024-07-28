Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |05:35 WIB
Link Live Streaming Arsenal vs Manchester United di Laga Uji Coba Pramusim 2024-2025, Klik di Sini!
Laga Arsenal vs Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Arsenal vs Manchester United di laga uji coba pramusim 2024-2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion SoFi, California, Amerika Serikat, pada Minggu (28/7/2024) pukul 07.00 WIB.

Persiapan terus dilakukan klub-klub top Eropa jelang mengarungi musim 2024-2025. Sederet laga uji coba pun dilakoni pada pramusim 2024 ini.

Dua klub top Inggris, yakni Arsenal dan Manchester United, akan saling berhadapan dalam laga bertajuk uji coba pramusim 2024. Bagi Arsenal, ini jadi laga pramusim keduanya.

Arsenal

Sebelumnya, klub berjuluk The Gunners itu berhadapan dengan Bournemouth pada 25 Juli 2024. Hasilnya, Arsenal menang lewat adu penalti dengan skor 1-1 (5-4).

Sementara bagi Man United, ini laga kedua di pramusim 2024. Sebelumnya, mereka menghadapi Rosenborg dan juga Rangers.

Hasil yang didapat Man United pun beragam di dua laga pramusim sebelumnya. Melawan Rosenborg pada 15 Juli 2024, Setan Merah -julukan Man United- tumbang dengan skor 0-1. Gawang Man United yang dikawal Radek Vitek harus kebobolan di menit akhir laga, tepatnya pada menit ke-90+3 oleh Noah Holm.

Kemudian, pada 20 Juli 2024, Man United sukses bangkit saat melawan Rangers. Laga yang digelar di Stadion Murrayfield, Edinburgh, itu dimenangkan Man United dengan skor 2-0.

Halaman:
1 2
      
