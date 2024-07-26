TC di Yogyakarta, Paul Munster Puas Perkembangan Persebaya Surabaya Jelang Liga 1 2024-2025

PERSEBAYA Surabaya terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Liga 1 2024-2025. Saat ini, skuad Bajul Ijo tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster menuturkan, pihaknya masih akan membenahi semua lini di timnya. Apalagi di Persebaya Surabaya kedatangan beberapa pemain baru yang membuat perlu adaptasi lebih.

"Ekspektasi kami tinggi secara individu dan tim. Itu sebabnya para pemain ada di sini. Kalau mereka tidak bagus, mereka tidak akan ada di sini. Kami akan terus mengamati keadaan mereka,” kata Paul Munster, kepada wartawan pada Jumat (26/7/2024).

Menurutnya, sejauh ini ia puas dengan perkembangan skuadnya, termasuk dari sejumlah pemain baru mulai Flavio Silva, Gilson Costa, Malik Risaldi, hingga dua pemain lokal yang sebelumnya berstatus seleksi Randy Hadson May dan Rizki Dwi Pangestu.

“Kami memang punya banyak pemain baru. Jadi, perlahan-lahan, kami mengintegrasikan taktik dan fisik. Latihan fisik jadi lebih intens. Tidak ada masalah dengan pemain, tapi kami harus terus mendorong pemain," terangnya.

Ia berharap seluruh pemainnya baik lama dan baru bisa mencerna apa yang ia inginkan. Sebab sejauh ini persiapan tim sejak awal sudah dilakukannya.