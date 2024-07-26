Gabung Como 1907, Emil Audero Disebut Tak Tahu Diri jika Tidak Perkuat Timnas Indonesia

EMIL Audero segera resmi gabung Como 1907 pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Hal itu diungkapkan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.

“Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como pada hari Jumat,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

(Emil Audero juara Liga Italia 2023-2024 bersama Inter Milan)

Jika gabung Como 1907, Emil Audero akan bermain bersama klub yang berbau Indonesia dalam dua musim terakhir. Sekadar diketahui, Como 1907 kini dimiliki pengusaha asal Indonesia yang notabene pemilik Djarum Group.

Como 1907 menatap serius musim 2024-2025 setelah promosi ke Serie A. Sejumlah pemain top berhasil didaratkan seperti Pepe Reina, Alberto Moreno dan Andrea Belotti. Kabarnya, Raphael Varane dan Anthony Martial akan menyusul dalam waktu dekat.

Sebelum gabung Como 1907, Emil Audero memperkuat Inter Milan di musim 2023-2024. Ia saat itu dipinjam Inter Milan dari klub yang di akhir Serie A 2022-2023 terdegradasi, Sampdoria.

BACA JUGA: Kiper Berdarah Indonesia Emil Audero Resmi Gabung Como 1907 Hari Ini

Banyak yang menilai, Emil Audero dapat gabung Inter Milan karena campur tangan Erick Thohir. Sekadar diketahui, Erick Thohir sempat menjadi presiden Inter Milan pada 2013-2018 dan masih menjadi tamu kehormatan di tim berjuluk Nerazzurri tersebut.