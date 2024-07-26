Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gabung Como 1907, Emil Audero Disebut Tak Tahu Diri jika Tidak Perkuat Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:40 WIB
Gabung Como 1907, Emil Audero Disebut Tak Tahu Diri jika Tidak Perkuat Timnas Indonesia
Emil Audero resmi gabung Como 1907 hari ini. (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

EMIL Audero segera resmi gabung Como 1907 pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Hal itu diungkapkan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano.

“Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como pada hari Jumat,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

Emil Audero juara Liga Italia 2023-2024 bersama Inter Milan

(Emil Audero juara Liga Italia 2023-2024 bersama Inter Milan)

Jika gabung Como 1907, Emil Audero akan bermain bersama klub yang berbau Indonesia dalam dua musim terakhir. Sekadar diketahui, Como 1907 kini dimiliki pengusaha asal Indonesia yang notabene pemilik Djarum Group.

Como 1907 menatap serius musim 2024-2025 setelah promosi ke Serie A. Sejumlah pemain top berhasil didaratkan seperti Pepe Reina, Alberto Moreno dan Andrea Belotti. Kabarnya, Raphael Varane dan Anthony Martial akan menyusul dalam waktu dekat.

Sebelum gabung Como 1907, Emil Audero memperkuat Inter Milan di musim 2023-2024. Ia saat itu dipinjam Inter Milan dari klub yang di akhir Serie A 2022-2023 terdegradasi, Sampdoria.

Banyak yang menilai, Emil Audero dapat gabung Inter Milan karena campur tangan Erick Thohir. Sekadar diketahui, Erick Thohir sempat menjadi presiden Inter Milan pada 2013-2018 dan masih menjadi tamu kehormatan di tim berjuluk Nerazzurri tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/11/1639353/timnas-futsal-indonesia-bungkam-australia-31-di-laga-uji-coba-lef.jpg
Timnas Futsal Indonesia Bungkam Australia 3-1 di Laga Uji CobaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/shin_tae_yong.jpg
PSSI Bantah Isu 10 Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement