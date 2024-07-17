DAFTAR line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga pembuka fase grup Piala AFF U-19 2024.
Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30 WIB.
Melihat dari susunan pemain, pelatih Indra Sjafri telah mengumumkan nama-nama yang akan mengisi skuadnya di laga kali ini. Ikram Algiffari dipercaya berada di bawah mistar gawang.
Pada posisi bek empat nama yang dipercaya mengisi starting line up adalah Mufli Hidayat, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Alfharezzi Buffon. Kemudian Dony Tri Pamungkas, Figo Dennis; Toni Firmansyah dipercaya mengisi lini tengah.
Sementara Arlyansyah Abdulmanan dan Riski Afrisal akan membantu Arkhan Kaka di posisi ujung tombak. Manajer Timnas Indonesia U-19, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan target Timnas Indonesia U-19 bukan juara.