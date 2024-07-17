Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19 di Piala AFF U-19 2024: Jens Ravens Cadangan!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |19:03 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19 di Piala AFF U-19 2024: Jens Ravens Cadangan!
Berikut susunan pemain Timnas Indonesia U-19 vs Filipina U-19 di Piala AFF U-19 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Filipina U-19 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga pembuka fase grup Piala AFF U-19 2024.

Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

 

Melihat dari susunan pemain, pelatih Indra Sjafri telah mengumumkan nama-nama yang akan mengisi skuadnya di laga kali ini. Ikram Algiffari dipercaya berada di bawah mistar gawang.

 BACA JUGA:

Pada posisi bek empat nama yang dipercaya mengisi starting line up adalah Mufli Hidayat, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge, Alfharezzi Buffon. Kemudian Dony Tri Pamungkas, Figo Dennis; Toni Firmansyah dipercaya mengisi lini tengah.

Sementara Arlyansyah Abdulmanan dan Riski Afrisal akan membantu Arkhan Kaka di posisi ujung tombak. Manajer Timnas Indonesia U-19, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan target Timnas Indonesia U-19 bukan juara.

Halaman:
1 2
      
