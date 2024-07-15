Breaking News: Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024, Ji Da-bin Dicoret!

PELATIH Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengumumkan 23 pemain yang dipanggil untuk mengarungi Piala AFF U-19 2024 di Surabaya pada 17-29 Juli 2024. Dari 23 pemain yang dipanggil, nama-nama beken seperti Jens Raven hingga Welber Jardim dibawa eks pelatih Bali United tersebut.

Muhammad Iqbal Gwijangge, Kadel Arel Priyatna dan Sulthan Zaky Pramana masih menghiasi lini belakang skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19. Sementara itu, tiga kiper yang dipanggil adalah Ikram Algiffari, I Wayan Artha Wiguna dan Fitrah Maulana Ridwan.

(Welber Jardim perkuat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024)

Di lini sentral Figo Dennis, Muhammad Riski Afrisal hingga Muhammad Kafiatur juga masuk dalam daftar pemain yang dibawa Indra Sjafri ke Piala AFF U-19 2024 ini. Sementara itu, di lini depan ada Arkhan Kaka dan Jens Raven yang menjadi andalan.

Namun, kali ini tak ada nama Ji Da Bin seperti sebelum-sebelumnya. Gelandang berdarah Korea Selatan itu tidak disertakan Indra Sjafri.

Selain Ji Da-bin, empat pemain yang dicoret sebelum masuk ke dalam skuad final Piala AFF U-19 2024 adalah Muhammad Farhan Sopiulloh, Fandi Bagus Pamungkas, Muhammad Darel Valentino Erlangga dan Rahmat Syawal.

Timnas Indonesia U-19 tergabung di Grup A Piala AFF U-19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Jens Raven dan kawan-kawan bersua dengan Filipina, Kamboja dan Timor Leste.