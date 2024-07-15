5 Fakta Timnas Spanyol Juara Euro 2024, Nomor 1 Berhasil Jadi Raja Piala Eropa

ADA 5 fakta Timnas Spanyol juara Euro 2024 yang menarik untuk dibahas. Sebab fakta-fakta menarik itu semakin menghiasi keberhasilan Spanyol dalam memenangkan turnamen Piala Eropa edisi 2024 tersebut.

Seperti yang diketahui, Spanyol juara Euro 2024 usai menang 2-1 atas Inggris di final, pada Senin (15/7/2024) dini hari WIB. Bermain di Olympiastadion, Berlin, Jerman, tim berjuluk La Furia Roja itu juara berkat gol dari Nico Williams (47) dan Mikel Oyarzabal (86’). Sementara Inggris hanya bisa membalas lewat Cole Palmer di menit 73.

Sejumlah fakta menarik terjadi usai gelaran final Euro 2024 antara Spanyol vs Inggris. Lantas apa saja?

Berikut 5 Fakta Timnas Spanyol Juara Euro 2024:

Pencapaian Inggris dalam dua edisi terakhir Euro bisa dikatakan luar biasa. Sebab tim asuhan Gareth Southgate itu mampu mencapai final di Euro 2020 dan 2024.

Sayangnya, Inggris sama-sama kalah di dua final Euro tersebut. Menurut Optajoe, itu membuat Inggris menjadi negara pertama dalam sejarah Euro yang kalah berturut-turut di final. Sebelumnya di final Euro 2020, Inggris kalah adu penalti dari Italia.

4. Spanyol Borong Gelar Individu





Ada tiga gelar individu yang diperebutkan di Euro 2024 dan Spanyol mampu merebut ketiga gelar tersebut. Seperti status pemain terbaik Euro 2024 dimiliki oleh Rodri, lalu pemain muda terbaik juga dikuasai Lamine Yamal.

Menariknya untuk top skor ada enam pemain yang sama-sama mencetak tiga gol hingga Euro 2024 berakhir. Salah dari keenam nama itu, ada penggawa Spanyol, Dani Olmo.