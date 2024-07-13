Hasil Sabah FC vs JDT di Liga Super Malaysia 2024: Tak Diperkuat Saddil Ramdani, The Rhinos Dihajar Jordi Amat Cs 1-3

SABAH – Sabah FC dihajar Joho Darul Takzim (JDT) di kandang sendiri pada laga lanjutan Liga Super Malaysia 2024, pada Sabtu (13/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Likas, Sabah, Malaysia, tim berjuluk The Rhinos itu tepatnya tumbang dengan skor 1-3 dari Jordi Amat Cs.

Ya, Jordi Amat yang bermain selama 90 menit untuk JDT sukses membuat Sabah FC kalah dengan skor meyakinkan. Sementara itu, Sabah FC yang tak diperkuat winger andalan Timnas Indonesia, Saddil Ramdani kewalahan menghadapi JDT yang kini semakin nyaman bertengger di puncak klasemen Liga Super Malaysia 2024 dengan 15 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Baik Sabah FC dan JDT kerap jual beli serangan kendati belum ada yang mengancam hingga 15 menit jalannya pertandingan.

Sampai akhirnya, JDT berhasil membuka keran gol di menit ke-21 lewat sundulan Romel Morales melalui situasi sepak pojok. The Rhinos -julukan Sabah FC- mencoba untuk merespons gol tersebut.

Pasukan Ong Kim Swee terlihat cukup kesulitan menembus lini pertahanan Jordi Amat dan kolega. Hingga pertandingan memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Memasuki menit-menit akhir, atau tepatnya menit 44, Harimau Selatan -julukan JDT- berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0. Lagi-lagi gol tersebut dicetak Romel Morales. Alhasil, Jordi Amat cs unggul sementara di babak pertama atas Sabah FC.