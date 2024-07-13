Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Cosmo JNE Menang Telak 7-1 atas Fafage Banua

TANGERANG - Cosmo JNE meraih hasil positif atas Fafage Banua di Liga Futsal Profesional 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Nambo, Tangerang, Sabtu (13/7/2024).

Cosmo JNE tampil mendominasi sepanjang pertandingan. Bambang Bayu Saptaji dan rekan-rekan menang tela 7-1 di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Banua dan Cosmo JNE bermain ngotot sejak awal babak pertama. Sebab, kedua tim langsung melancarkan serangan satu sama lainnya.

Permainan antara kedua tim pun berlangsung cukup ketat. Pertahanan Fafage Banua dam Cosmo JNE pun masih cukup kokoh satu sama lainnya dalam laga itu dengan menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol tercipta dalam laga itu. Fafage Banua dan Cosmo JNE harus puas sementara waktu bermain imbang 0-0.