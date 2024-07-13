5 Alasan Timnas Inggris Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Keajaiban The Three Lions Berlanjut!

5 alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya ada faktor keajaiban The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang bisa saja berlanjut di partai final.

Ya, Inggris berhasil melesat ke babak final Euro 2024. Kepastian itu didapat usai pasukan Gareth Southgate menang 2-1 atas Belanda di semifinal.

Lawan berat menanti Inggris di final Euro 2024. Harry Kane cs akan mengadapi Spanyol yang tampil begitu gacor di Euro 2024 sehingga belum terkalahkan sekalipun sejak babak penyisihan grup di Euro 2024.

Meski laga dijalani berjalan sulit untuk Inggris, The Three Lions tetap dinilai punya kans besar untuk juara. Sejumlah alasan melatarbelakanginya. Apa saja? Berikut 5 alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024.

5. Skuad Bertabur Bintang





Salah satu alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024 adalah kondisi skuad The Three Lions. Tak bisa dimungkiri, Timnas Inggris penuh diisi oleh para pemain bintang.

Para pemain bintang ini pun bisa jadi modal penting Inggris untuk menghadapi Spanyol. Terbukti, mereka bisa terus membuktikan kualitasnya dalam menghadapi laga-laga sulit sehingga kemenangan demi kemenangan terus diraih.

4. Pengalaman





Inggris punya pengalaman lebih dari Spanyol karena mereka berhasil lolos ke final pada Euro edisi sebelumnya. Tak ayal, para pemain punya mental lebih siap dalam menghadapi partai puncak yang akan berlangsung pada Senin 15 Juli 2024 dini hari nanti.

Kondisi berbeda dihadapi Spanyol. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- terakhir kali lolos ke babak final Euro pada edisi 2012.