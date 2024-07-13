Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Inggris Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Keajaiban The Three Lions Berlanjut!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |15:41 WIB
5 Alasan Timnas Inggris Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Keajaiban The Three Lions Berlanjut!
Para pemain Timnas Inggris kala berlaga. (Foto: Instagram/@england)
A
A
A

5 alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya ada faktor keajaiban The Three Lions -julukan Timnas Inggris- yang bisa saja berlanjut di partai final.

Ya, Inggris berhasil melesat ke babak final Euro 2024. Kepastian itu didapat usai pasukan Gareth Southgate menang 2-1 atas Belanda di semifinal.

Lawan berat menanti Inggris di final Euro 2024. Harry Kane cs akan mengadapi Spanyol yang tampil begitu gacor di Euro 2024 sehingga belum terkalahkan sekalipun sejak babak penyisihan grup di Euro 2024.

Meski laga dijalani berjalan sulit untuk Inggris, The Three Lions tetap dinilai punya kans besar untuk juara. Sejumlah alasan melatarbelakanginya. Apa saja? Berikut 5 alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024.

5. Skuad Bertabur Bintang

Timnas Inggris

Salah satu alasan Timnas Inggris akan juara Euro 2024 adalah kondisi skuad The Three Lions. Tak bisa dimungkiri, Timnas Inggris penuh diisi oleh para pemain bintang.

Para pemain bintang ini pun bisa jadi modal penting Inggris untuk menghadapi Spanyol. Terbukti, mereka bisa terus membuktikan kualitasnya dalam menghadapi laga-laga sulit sehingga kemenangan demi kemenangan terus diraih.

4. Pengalaman

Timnas Inggris

Inggris punya pengalaman lebih dari Spanyol karena mereka berhasil lolos ke final pada Euro edisi sebelumnya. Tak ayal, para pemain punya mental lebih siap dalam menghadapi partai puncak yang akan berlangsung pada Senin 15 Juli 2024 dini hari nanti.

Kondisi berbeda dihadapi Spanyol. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- terakhir kali lolos ke babak final Euro pada edisi 2012.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Turun Kasta Tak Masalah, Apriyani/Fadia Targetkan Juara Indonesia Masters II 2025 Super 100
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement