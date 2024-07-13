Lamine Yamal Senang Dapat Dukungan dari Hansi Flick di Euro 2024

LAMINE Yamal mengaku senang mendapat dukungan langsung dari pelatih Barcelona, Hansi Flick di Euro 2024. Dia mengatakan sang pelatih mengirimi pesan dukungan itu lewat aplikasi perpesanan WhatsApp.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Inggris di final Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin (15/7/2024) mendatang.

Yamal yang sudah sering menjadi andalan lini depan La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- kemungkinan besar akan bermain di laga tersebut. Pemain berusia 16 tahun itu banjir pujian setelah mencetak gol perdananya melawan Prancis, termasuk dari Hansi Flick.

Flick yang mulai musim depan akan melatih Barcelona juga memberikan pesan dukungan. Yamal mengatakan, pesan ini memotivasinya untuk meraih kemenangan dan mencetak gol lagi di laga mendatang.

“Hal terpenting adalah menang dan itulah yang kita semua inginkan,” kata Yamal dikutip dari Football Espana, Sabtu (13/7/2024).