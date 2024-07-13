Nasib Gareth Southgate di Timnas Inggris Terungkap: Apa pun Hasil di Final Euro 2024, Tetap Jadi Pelatih hingga Piala Dunia 2026

NASIB Gareth Southgate di Timnas Inggris terungkap. Telepas dari hasil final Euro 2024, dia memastikan bakal tetap jadi pelatih Timnas Inggris hingga Piala Dunia 2026.

Sebagaimana diketahui, Inggris akan melawan Spanyol di partai final Euro 2024. Laga tersebut rencananya digelar di Olympiastadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 dini hari WIB.

Nasib Southgate pun cukup banyak diperbincangkan. Sebab, sempat beredar kabar kalau eks pelatih Middlesbrough itu bakal dipecat andai Inggris gagal juara Euro 2024. Apalagi, cukup banyak juga pihak yang mengkritik permainan The Three Lions sepanjang gelaran tersebut.

Tetapi, Federasi Sepakbola Inggris dilaporkan bakal tetap mempertahankan Southgate sebagai juru taktik The Three Lions hingga Piala Dunia 2026. Kabar tersebut didapat menurut laporan dari pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano.

“Federasi Inggris berencana Gareth Southgate bertahan hingga Piala Dunia 2026. Diskusi internal terjadi dengan FA bertekad untuk melanjutkan dengan Southgate terlepas dari final hari Minggu,” tulis laporan Fabrizio Romano dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (13/7/2024).