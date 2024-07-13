Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024: Mencari Tim Juara, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |06:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024: Mencari Tim Juara, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Spanyol kala berlaga di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Spanyol vs Inggris di final Euro 2024 akan diulas dalam laga ini. Laga seru yang akan tersaji di Olympiastadion, Berlin, Inggris, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB ini dapat disaksikan live di RCTI.

Ya, ajang Euro 2024 sudah memasuki babak final. Ada duel seru yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris yang akan tersaji di partai puncak.

Timnas Spanyol

Spanyol sendiri berhasil melesat ke babak final usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-1. Pasukan Luis de La Fuente kembali menunjukkan tajinya di pentas Euro 2024.

Harus tertinggal lebih dahulu karrna kebobolan gol Randal Kolo Muani pada menit ke-9, Spanyol berhasil bangkit. Mereka melakukan epic comeback dengan mencetak dua gol di pertengahan babak pertama lewat aksi Lamine Yamal (21’) dan juga Dani Olmo (25’).

Sama seperti Spanyol, Inggris juga melakukan epic comeback untuk menyegel tiket final Euro 2024. Menghadapi Belanda di babak semifinal, The Three Lions harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol cepat Xavi Simons pada menit ketujuh.

Tetapi, dua gol balasan bisa dicetak Inggris setelah itu. Pertama, Harry Kane berhasil membawa Inggris menyamakan kedudukan usai mencetak gol dari titik putih pada menit ke-18. Lalu, di penghujung babak kedua, Ollie Watkins jadi pahlawan Inggris karena bisa mencetak gol yang menentukan kemenangan timnya.

Halaman:
1 2
      
