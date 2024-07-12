Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Final Euro 2024: Timnas Inggris Punya Jude Bellingham, Dani Olmo Pastikan Timnas Spanyol Tidak Gentar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |21:40 WIB
Final Euro 2024: Timnas Inggris Punya Jude Bellingham, Dani Olmo Pastikan Timnas Spanyol Tidak Gentar
Timnas Spanyol tidak gentar meski Timnas Inggris punya mata-mata bernama Jude Bellingham (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

BERLIN – Gelandang Timnas Spanyol, Dani Olmo, memastikan skuadnya tidak gentar menghadapi Timnas Inggris yang memiliki Jude Bellingham pada final Euro 2024. Meski begitu, ia sadar gelandang Real Madrid itu punya referensi berharga soal sepakbola Negeri Matador.

Spanyol akan menghadapi Inggris di partai final Euro 2024. Pertandingan krusial tersebut rencananya akan digelar di Olympiastadion Berlin, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Jude Bellingham menyamakan skor laga Timnas Inggris vs Timnas Slovakia 1-1 di ujung babak kedua (Foto: Reuters/John Sibley)

Kedua kesebelasan memiliki kedalaman skuad yang sama hebatnya. Di kubu Inggris punya Harry Kane sebagai juru gedor serta Bellingham di lini tengah. Pemain berusia 21 tahun itu sendiri bisa dibilang berkualitas oke.

Bukan tidak mungkin jika nantinya Bellingham bakal mengancam Spanyol. Terlebih, ia merupakan pemain Real Madrid yang pastinya sudah tahu sedikit permainan Spanyol.

Kendati demikian, Olmo sama sekali tidak ciut dengan Bellingham. Terlepas dari kualitasnya, pemain RB Leipzig itu menegaskan tidak ada pemain Inggris yang ditakuti oleh La Furia Roja.

“Saya tidak takut. Bellingham adalah referensi di sana, sepak bola berjalan dengan baik. Dia selalu berada di tengah-tengah. Dia adalah pemain yang perlu diingat, tapi tidak ada yang takut pada siapapun,” kata Olmo, mengutip dari AS, Jumat (12/7/2024).



      
