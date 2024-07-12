Jadwal Pertandingan Euro 2024 Babak Final, Live Streaming di RCTI+ SuperApp!

BABAK Final Euro 2024 akhirnya mempertemukan dua negara besar sepakbola, Spanyol dan juga Inggris. Bagi Spanyol ini merupakan final pertama setelah terakhir kali mereka mereka menyentuh babak final dan juara pada tahun 2012. Sedangkan bagi Timnas Inggris ini merupakan final berturut-turut karena pada gelaran terakhir Three Lions berhasil juga masuk final walaupun kalah adu penalti melawan Italia.

Berikut jadwal lengkap pertandingan babak final yang dapat disaksikan secara live streaming di aplikasi RCTI+ SuperApp :

Senin, 15 Juli

Spanyol v Inggirs LIVE 01.00 WIB

