HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Pertandingan Euro 2024 Babak Final, Live Streaming di RCTI+ SuperApp!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:50 WIB
Jadwal Pertandingan Euro 2024 Babak Final, Live Streaming di RCTI+ SuperApp!
Saksikan final Euro 2024 hanya di live streaming RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

BABAK Final Euro 2024 akhirnya mempertemukan dua negara besar sepakbola, Spanyol dan juga Inggris. Bagi Spanyol ini merupakan final pertama setelah terakhir kali mereka mereka menyentuh babak final dan juara pada tahun 2012. Sedangkan bagi Timnas Inggris ini merupakan final berturut-turut karena pada gelaran terakhir Three Lions berhasil juga masuk final walaupun kalah adu penalti melawan Italia.

Berikut jadwal lengkap pertandingan babak final yang dapat disaksikan secara live streaming di aplikasi RCTI+ SuperApp :

Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024 (Foto: UEFA)

Senin, 15 Juli

Spanyol v Inggirs LIVE 01.00 WIB

Dapatkan update tentang Euro 2024 hanya di aplikasi RCTI+. Download Aplikasi RCTI+ SuperApp di appstore atau playstore untuk dapatkan informasinya. Semua pertandingan ini dapat ditonton melalui live streaming di RCTI+ SuperApp.

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ SuperApp menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews. Selain nonton, di RCTI+ SuperApp ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ SuperApp Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
