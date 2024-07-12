Kenapa Tidak Ada Perebutan Juara 3 di Euro 2024? Ini Alasannya

KENAPA tidak ada perebutan juara 3 di Euro 2024? Ini alasannya.

Timnas Prancis dan Timnas Belanda harus menelan pil pahit setelah mereka kalah menyesakkan di semifinal Euro 2024. Parahnya, kedua tim ini juga kalah dengan cara terkena comeback dari lawannya dengan skor identik 1-2.

Timnas Prancis yang menghadapi Timnas Spanyol berhasil unggul lebih dulu setelah tandukan kepala Randal Kolo Muani merobek jala Unai Simon. Namun setelahnya, Les Bleus justru kebobolan dua gol sekaligus lewat sepakan spektakuler Lamine Yamal dan gol Dani Olmo.

Timnas Belanda jauh lebih menyesakkan lagi. Anak asuh Ronald Koeman sempat unggul cepat lewat gol indah Xavi Simons di awal laga. Namun di menit ke-18, Harry Kane berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti yang masih bisa diperdebatkan.

Di menit-menit akhir pertandingan, Ollie Watkins yang masuk pada 10 menit akhir laga mengubur mimpi De Oranje. Striker Aston Villa itu dengan brilian melesakkan bola ke gawang Bart Verbruggen.

Di tengah rasa sedih karena kekalahan itu, kesedihan lain juga dirasa oleh Timnas Prancis dan Timnas Belanda. Sebab, semifinal itu menjadi laga terakhir yang mereka mainkan di Euro 2024 ini.

Ajang sepakbola empat tahunan itu tidak ada pertandingan perebutan juara ketiga. Dengan kata lain, Timnas Prancis dan Timnas Belanda tidak akan saling berhadapan untuk bisa memperebutkan titel ini.

Seperti diketahui, di turnamen-turnamen sepakbola, setiap peserta yang kalah di babak semifinal akan saling bertanding untuk memperebutkan juara ketiga. Meski tidak mendapat medali secara khusus, tapi predikat posisi ketiga jauh lebih baik dibanding hanya disebut sebagai semifinalis biasa.