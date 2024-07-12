Biodata dan Agama Lamine Yamal, Bocah Ajaib Barcelona yang Tampil Gacor Bareng Timnas Spanyol di Euro 2024

BIODATA dan agama Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona yang tampil gacor bareng Timnas Spanyol di Euro 2024 terungkap. Simak artikel ini selengkapnya.

Ya, setelah cukup mencuri perhatian dengan Barcelona di Liga Spanyol, Yamal kembali tampil memukau di gelaran Euro 2024. Pemain yang baru akan berusia 17 tahun itu secara mengejutkan dipanggil oleh Luis de la Fuente untuk tampil bersama Timnas Spanyol.

Menjadi pemain termuda di skuad, Yamal menjelma menjadi pemain kunci di lini penyerangan. Dengan kecepatan dan skill di atas rata-rata, ia selalu mampu mengacak-acak lini pertahanan dan memberikan umpan-umpan matang pada para striker.

Tak ayal, Lamine Yamal sudah mencetak 3 assist di Euro 2024 ini. Bukan hanya itu, ia juga sudah mencetak satu gol ke gawang Timnas Prancis pada babak semifinal lalu. Hal ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro di usia 16 tahun dan 365 hari.

Lamine Yamal Nasraoui Ebana merupakan pemain kelahiran Spanyol, 13 Juli 2007. Ayahnya bernama Mounir Nasraoui sedangkan ibunya bernama Sheila Ebana.

Yamal tidak menjabarkan dengan pasti apa agama yang dianutnya. Akan tetapi ayahnya merupakan pria keturunan Maroko yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, keluarganya juga sebagian besar mengenakan pakaian Muslim. Besar kemungkinan sang pesepakbola juga menganut agama Islam.