Jelang Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024, Gary Lineker: The Three Lions Bakal Cetak Sejarah!

BERLIN - Mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Inggris, Gary Lineker percaya The Three Lions –julukan Timnas Inggris– bakal cetak sejarah di final Euro 2024. Sebab jika mampu mengalahkan Spanyol di final Euro 2024 tersebut, maka Gareth Southgate berhasil membuat Inggris untuk pertama kalinya juara turnamen Piala Eropa tersebut.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Spanyol di final Euro 2024. Pertandingan itu akan digelar di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin (15/7/2024) pukul 02.00 WIB mendatang.

Pada pertandingan itu, The Three Lions dipandang sebelah mata ketimbang Spanyol. Catatan enam pertandingan di babak grup serta gugur menjadi alasan utamanya.

Perjalanan Timnas Inggris menuju final tidaklah mulus. Tim besutan Gareth Southgate itu harus melalui enam pertandingan dengan dua kali imbang, plus kemenangan lewat babak adu penalti.

Catatan ini berbeda dengan Spanyol yang melangkah tanpa cela ke final Euro 2024. Walau demikian, Timnas Inggris berpeluang besar mencetak sejarah andai memenangkan turnamen.

Lineker mengungkapkan, ini merupakan kali pertama The Three Lions lolos ke final turnamen major yang digelar di luar Inggris. Sebab itu, mantan striker Barcelona itu meminta Timnas Inggris serius menatap laga mendatang.