Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024, Gary Lineker: The Three Lions Bakal Cetak Sejarah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |09:06 WIB
Jelang Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024, Gary Lineker: <i>The Three Lions</i> Bakal Cetak Sejarah!
Timnas Inggris bakal lawan Spanyol di final Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERLIN - Mantan bintang Tim Nasional (Timnas) Inggris, Gary Lineker percaya The Three Lions –julukan Timnas Inggris– bakal cetak sejarah di final Euro 2024. Sebab jika mampu mengalahkan Spanyol di final Euro 2024 tersebut, maka Gareth Southgate berhasil membuat Inggris untuk pertama kalinya juara turnamen Piala Eropa tersebut.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Spanyol di final Euro 2024. Pertandingan itu akan digelar di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin (15/7/2024) pukul 02.00 WIB mendatang.

Pada pertandingan itu, The Three Lions dipandang sebelah mata ketimbang Spanyol. Catatan enam pertandingan di babak grup serta gugur menjadi alasan utamanya.

Perjalanan Timnas Inggris menuju final tidaklah mulus. Tim besutan Gareth Southgate itu harus melalui enam pertandingan dengan dua kali imbang, plus kemenangan lewat babak adu penalti.

Timnas Spanyol vs Inggris

Catatan ini berbeda dengan Spanyol yang melangkah tanpa cela ke final Euro 2024. Walau demikian, Timnas Inggris berpeluang besar mencetak sejarah andai memenangkan turnamen.

Lineker mengungkapkan, ini merupakan kali pertama The Three Lions lolos ke final turnamen major yang digelar di luar Inggris. Sebab itu, mantan striker Barcelona itu meminta Timnas Inggris serius menatap laga mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634417/hasil-liga-futsal-profesional--raybit-fc-kalah-telak-110-dari-black-steel-fc-yiv.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Raybit FC Kalah Telak 1-10 dari Black Steel FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/claudia_scheunemann.jpg
Claudia Scheunemann Bikin Geger Liga Belanda! Cetak Brace Spektakuler saat Debut di FC Utrecht Women
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement