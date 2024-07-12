Jelang Spanyol vs Inggris, Luis De La Fuente Ingatkan La Furia Roja Tak Lengah di Final Euro 2024

BERLIN - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Luis De La Fuente sadar pasukannya diunggulkan atas Inggris di final Euro 2024. Namun, De La Fuente ingatkan kepada anak buahnya untuk tidak besar kepala hingga lengah dan meremehkan Inggris di laga puncak Piala Eropa 2024 tersebut.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan Inggris di final Euro 2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Senin (15/7/2024) mendatang.

Laga tersebut akan menjadi kesempatan bagi La Furia Roja untuk menambah gelar juara Euro. Timnas Spanyol sejauh ini sudah mengoleksi satu trofi ketika menjuarainya pada edisi 2012.

Pada turnamen kali ini, Timnas Spanyol pun tampil cemerlang sepanjang babak grup hingga gugur. La Furia Roja sukses melibas enam pertandingan dengan kemenangan, bahkan tanpa perlu melalui babak adu penalti.

Catatan itu jauh berbeda dengan Inggris yang terseok-seok untuk mencapai final Euro 2024. Walau sama-sama belum terkalahkan, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- lebih banyak mendapatkan hasil imbang.

Luis mengakui catatan ini menjadikan Timnas Spanyol lebih unggul dari Inggris. Akan tetapi, pelatih berkepala plontos itu tak peduli. Dia mengingatkan La Furia Roja untuk waspada terhadap kekuatan Inggris.

"Mungkin Spanyol telah menawarkan versi yang lebih baik sejauh ini di final (daripada Inggris), tetapi itu tidak akan berpengaruh pada pertandingan satu kali," kata Luis dikutip dari 90min, Jumat (12/7/2024).