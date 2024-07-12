Kinerja Komdis PSSI Disorot Riset Football Institute, Arya Sinulingga: Jadi Evaluasi Buat Kami

JAKARTA – Riset lembaga independen Football Institute menyoroti kinerja Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) yang dinilai kurang baik pada Liga 1 2023-2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga mengatakan, hasil itu akan menjadi evaluasi untuk federasi.

Football Institute memaparkan riset berjudul 'Menguji Kualitas Kompetisi Liga Indonesia Melalui Penegakan Disiplin Kompetisi (Liga 1, Liga 2, dan EPA) Musim 2023-2024 Berbasis Pelanggaran Disiplin dan Hasil Putusan Sidang Komdis PSSI'. Mereka menemukan banyak kekurangan dalam kinerja badan tersebut.

Salah satunya adalah penerapan denda yang kurang efektif mengurangi pelanggaran. Dalam riset itu ditemukan denda yang diberikan kepada klub tak membuat para pelaku pelanggaran jera. Menurut Football Institute, hal ini harus menjadi bahan evaluasi besar untuk Komdis PSSI.

"Meskipun Komdis telah memberikan denda kepada pihak klub atas pelanggaran yang mereka melakukan selama pertandingan Liga 1, Liga 2, maupun EPA berlangsung, ternyata tidak memberikan dampak yang berpengaruh pada kualitas pertandingan. Pengulangan Pelanggaran masih kerap terjadi," tulis salah satu kesimpulan riset itu.

Arya memastikan, riset tersebut akan menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja Komdis PSSI. Apalagi, kompetisi Liga Indonesia musim depan segera dimulai.