Sambangi Jokowi di Istana, Ketum PSSI Erick Thohir Bahas Persiapan Piala Presiden 2024

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Erick Thohir, menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dari hasil pertemuan tersebut, Erick bisa menyimpulkan baha Piala Presiden akan digelar dalam waktu dekat ini, tepatnya sebelum Liga 1 2024-2025 berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Erick yang ditemani Maruarar Sirait usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada malam hari ini Rabu (10/7/2024).

"Baru saja saya diterima oleh bapak presiden bersama Pak Ara dimana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda musim kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan liga 1," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick mengatakan bahwa banyak klub liga 1 dan PSSI berharap adanya turnamen sebelum memulai kompetisi. Nantinya, klub yang mengikuti Piala Presiden akan dipilih.

"Tetapi tentu kan karena waktunya sempit maka kemarin dari liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini. Dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke bapak presiden bahwa kita akan menggulirkan itu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Erick mengungkapkan bahwa turnamen Piala Presiden akan dibuka pada 19 Juli mendatang di Bandung, Jawa Barat dan Presiden Jokowi akan menghadirinya.