Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambangi Jokowi di Istana, Ketum PSSI Erick Thohir Bahas Persiapan Piala Presiden 2024

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |20:14 WIB
Sambangi Jokowi di Istana, Ketum PSSI Erick Thohir Bahas Persiapan Piala Presiden 2024
Ketum PSSI, Erick Thohir temui Presiden Jokowi di Istana bahas persiapan Piala Presiden 2024. (Foto: Raka Dwi Novianto/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Erick Thohir, menyambangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dari hasil pertemuan tersebut, Erick bisa menyimpulkan baha Piala Presiden akan digelar dalam waktu dekat ini, tepatnya sebelum Liga 1 2024-2025 berlangsung.

Hal tersebut disampaikan Erick yang ditemani Maruarar Sirait usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada malam hari ini Rabu (10/7/2024).

"Baru saja saya diterima oleh bapak presiden bersama Pak Ara dimana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda musim kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan liga 1," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Erick mengatakan bahwa banyak klub liga 1 dan PSSI berharap adanya turnamen sebelum memulai kompetisi. Nantinya, klub yang mengikuti Piala Presiden akan dipilih.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"Tetapi tentu kan karena waktunya sempit maka kemarin dari liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini. Dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke bapak presiden bahwa kita akan menggulirkan itu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik," jelasnya.

Erick mengungkapkan bahwa turnamen Piala Presiden akan dibuka pada 19 Juli mendatang di Bandung, Jawa Barat dan Presiden Jokowi akan menghadirinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Respons Mengejutkan Bos Inter Milan Jawab Rumor Neymar Jr Gabung Nerazzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement