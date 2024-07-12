Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jude Bellingham Antusias Timnas Inggris Jumpa Timnas Spanyol di Final Euro 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |00:03 WIB
Jude Bellingham Antusias Timnas Inggris Jumpa Timnas Spanyol di Final Euro 2024
Jude Bellingham merasa antusias Timnas Inggris akan berjumpa Timnas Spanyol di Final Euro 2024 (Foto: Reuters/Lee Smith)
A
A
A

DORTMUND – Gelandang Timnas Inggris, Jude Bellingham, antusias menatap final Euro 2024 melawan Timnas Spanyol. Ia tak lupa memuji sang calon lawan.

Inggris melangkah ke final didapat setelah mengalahkan Timnas Belanda 2-1 di Stadion BVB, Dortmund, Jerman, Kamis 11 Juli 2024 dini hari WIB. Tiga Singa bisa dibilang meraih kemenangan dramatis.

Timnas Spanyol vs Timnas Inggris di Final Euro 2024 (Foto: UEFA)

Pasalnya, Inggris harus tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Xavi Simons di menit tujuh. Hingga akhirnya mereka sukses membalikan kedudukan lewat gol-gol yang dicetak Harry Kane via titik putih (18’) dan tendangan Ollie Watkins (90’).

Inggris bakal menantang Spanyol yang sudah lebih dulu melangkah ke final usai mengandaskan Timnas Prancis 2-1. Bellingham mengakui La Furia Roja adalah lawan kuat.

“Spanyol tampil luar biasa. Mereka tampil sangat bagus, namun ini hanya pertandingan satu kali dan apa pun bisa terjadi,” ujar Bellingham, dilansir dari situs resmi UEFA, Jumat (12/7/2024).

“Saya yakin kami akan duduk bersama, mengamatinya, dan melakukan analisis yang tepat. Ini akan menarik untuk dijalani berhadapan langsung dengan mereka,” lanjut gelandang Real Madrid itu.

Halaman:
1 2
      
