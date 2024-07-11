Adu Bayaran Luis de la Fuente dengan Gareth Southgate, 2 Pelatih Top Dunia yang Lolos ke Final Euro 2024

ADU bayaran Luis de la Fuente dengan Gareth Southgate menarik diulas. Pasalnya, dua pelatih top dunia ini berhasil membawa tim asuhannya lolos ke final Euro 2024.

Ya, Luis de la Fuente dan Gareth Southgate sama-sama meloloskan tim asuhannya, yakni Spanyol dan Inggris ke babak final Euro 2024. Spanyol lebih dahulu menyegel tiket final Euro 2024 usai mengalahkan Prancis di babak semifinal dengan skor 2-1.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- berhasil melakukan comeback ciamik. Sebab, mereka sejatinya tertinggal lebih dahulu dari Prancis yang mencetak gol cepat pada menit kesembilan lewat aksi Randal Kolo Muani.

Tetapi, Spanyol yang tak gentar bisa mengejar ketertinggalannya. Dua gol tercipta di pertengahan babak pertama lewat aksi Lamine Yamal (21’) dan juga Dani Olmo (25’).

Di final, Spanyol akan bertemu Inggris yang berhasil melesat ke partai final Euro 2024 usai mengalahkan Belanda di babak semifinal. Laga yang digelar di BVB Stadion Dortmund pada Kamis (11/7/2024) dini hari WIB itu juga berakhir dengan skor 2-1.

Inggris harus tertinggal lebih dahulu karena gol cepat Xavi Simons pada menit ketujuh. Tetapi kemudian, Inggris mengejar lewat gol penalti Harry Kane pada menit ke-18 dan gol Ollie Watkins pada menit ke-90.

Kini, menarik mengulik soal pelatih kedua tim. Luis de la Fuente sendiri mendapat bayaran sebesar 1,25 juta euro atau sekira Rp21,9 miliar.