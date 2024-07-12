Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan hingga Juventus Terancam Dicoret dari Liga Champions, Status Tuan Rumah Euro 2032 Milik Italia Berpotensi Dicabut!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |09:50 WIB
Inter Milan hingga Juventus Terancam Dicoret dari Liga Champions, Status Tuan Rumah Euro 2032 Milik Italia Berpotensi Dicabut!
Inter Milan terancam dicoret dari Liga Champions 2024-2025. (Foto: Instagram/@inter)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Eropa (UEFA) mengancam akan melarang klub-klub Italia tampil di kompetisi antarklub Eropa, termasuk mencabut status Italia sebagai tuan rumah Euro 2032. Hal itu terjadi jika pemerintah Italia ngotot menerbitkan Dekrit Olahraga Umum yang dapat menurunkan otoritas FIFA dan UEFA di mata Italia.

Mengutip dari Football Italia, seorang politisi dari partai Forza Italia, Giorgio Mule, mengusulkan sesuatu yang disebut Amandemen Mule. Amendemen ini mengizinkan klub atau pemain dapat melewati sistem peradilan olahraga serta langsung mengajukan banding ke pengadilan TAR.

Presiden UEFA Aleksander Ceferin sudah memberi teguran kepada Menteri Olahraga Italia. (Foto: REUTERS)

(Presiden UEFA Aleksander Ceferin sudah memberi teguran kepada Menteri Olahraga Italia. (Foto: REUTERS)

Aturan di atas dianggap FIFA dan UEFA memberikan pengaruh besar kepada pemerintah Italia dari sisi olahraga. Kondisi ini menurut FIFA dan UEFA menghilangkan wilayah otonomi peradilan olahraga.

Salah satu tujuan dibuatnya amandemen ini agar Italia dapat memisah operator kompetisi Lega Serie A, Serie B dan Lega Pro dengan Federasi Sepakbola Italia (FIGC). Amandemen ini sejatinya masih menimbulkan pro dan kontra di Italia, sehingga kemungkinan besar masih bisa berubah.

Satu hal yang pasti, presiden UEFA Alekansander Ceferin sudah bersurat kepada Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi. Jika amandemen ini masih berlaku, klub-klub Italia tak diizinkan ambil bagian di kompetisi antarklub Eropa, termasuk status Italia sebagai tuan rumah Euro 2032 akan dicabut.

Karena itu, klub-klub Italia tentu sedang kelimpungan saat ini. Sebab, dengan main di kompetisi antarklub Eropa, mereka bakal menerima uang yang lumayan banyak sehingga dapat menjalankan ekonomi klub.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634379/hasil-liga-inggris-liverpool-dipermalukan-manchester-united-di-anfield-pcg.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dipermalukan Manchester United di Anfield
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Bungkam Fafage Banua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement