Inter Milan hingga Juventus Terancam Dicoret dari Liga Champions, Status Tuan Rumah Euro 2032 Milik Italia Berpotensi Dicabut!

FEDERASI Sepakbola Eropa (UEFA) mengancam akan melarang klub-klub Italia tampil di kompetisi antarklub Eropa, termasuk mencabut status Italia sebagai tuan rumah Euro 2032. Hal itu terjadi jika pemerintah Italia ngotot menerbitkan Dekrit Olahraga Umum yang dapat menurunkan otoritas FIFA dan UEFA di mata Italia.

Mengutip dari Football Italia, seorang politisi dari partai Forza Italia, Giorgio Mule, mengusulkan sesuatu yang disebut Amandemen Mule. Amendemen ini mengizinkan klub atau pemain dapat melewati sistem peradilan olahraga serta langsung mengajukan banding ke pengadilan TAR.

Aturan di atas dianggap FIFA dan UEFA memberikan pengaruh besar kepada pemerintah Italia dari sisi olahraga. Kondisi ini menurut FIFA dan UEFA menghilangkan wilayah otonomi peradilan olahraga.

Salah satu tujuan dibuatnya amandemen ini agar Italia dapat memisah operator kompetisi Lega Serie A, Serie B dan Lega Pro dengan Federasi Sepakbola Italia (FIGC). Amandemen ini sejatinya masih menimbulkan pro dan kontra di Italia, sehingga kemungkinan besar masih bisa berubah.

Satu hal yang pasti, presiden UEFA Alekansander Ceferin sudah bersurat kepada Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi. Jika amandemen ini masih berlaku, klub-klub Italia tak diizinkan ambil bagian di kompetisi antarklub Eropa, termasuk status Italia sebagai tuan rumah Euro 2032 akan dicabut.

Karena itu, klub-klub Italia tentu sedang kelimpungan saat ini. Sebab, dengan main di kompetisi antarklub Eropa, mereka bakal menerima uang yang lumayan banyak sehingga dapat menjalankan ekonomi klub.