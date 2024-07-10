Profil Empoli, Klub Kasta Teratas Liga Italia yang Dikabarkan Minati Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes

PROFIL Empoli, klub kasta teratas Liga Italia yang dikabarkan minta calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Paes memang dirumorkan tengah dilirik oleh tim berjuluk Gli Azzurri tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Paes tengah bermain di Liga Amerika Serikat (MLS) bersama FC Dallas. Pemain yang sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) itu pun kini tengah diincar klub Serie A berkat penampilan apiknya selama berapa musim terakhir di Dallas.

Kabar Empoli tertarik dengan Paes pun pertama kali dikabarkan oleh jurnalis ternama asal Italia, Gianluca Di Marzio. Menurut pakar bursa transfer Eropa tersebut, Paes merupakan target utama Empoli untuk mengisi posisi kiper utama.

“Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Maarten Paes,” bunyi komentar Gianluca Di Marzio di Instagram, dilansir Rabu (10/7/2024).

“Dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, yang kini bermain untuk Dallas FC di MLS,” lanjutnya.

Kabar tersebut langsung membuat pencinta sepakbola Tanah Air ramai-ramai mencari informasi mengenai Empoli. Lantas bagaimana profil dari Empoli?

Perlu diketahui, Empoli Football Club atau Empoli FC adalah klub sepak bola profesional Italia yang berbasis di Empoli, Tuscany. Didirikan pada 1920, klub tersebut adalah bagian dari grup klub sepak bola Italia terpilih yang tidak berbasis di ibu kota provinsi yang berpartisipasi di Serie A.