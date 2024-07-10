Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Profil Empoli, Klub Kasta Teratas Liga Italia yang Dikabarkan Minati Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |16:07 WIB
Profil Empoli, Klub Kasta Teratas Liga Italia yang Dikabarkan Minati Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes
Profil Empoli, Klub Liga Italia yang Tertarik Rekrut Maarten Paes. (Foto: Instagram/seriea)
A
A
A

PROFIL Empoli, klub kasta teratas Liga Italia yang dikabarkan minta calon kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, Paes memang dirumorkan tengah dilirik oleh tim berjuluk Gli Azzurri tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Paes tengah bermain di Liga Amerika Serikat (MLS) bersama FC Dallas. Pemain yang sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) itu pun kini tengah diincar klub Serie A berkat penampilan apiknya selama berapa musim terakhir di Dallas.

Kabar Empoli tertarik dengan Paes pun pertama kali dikabarkan oleh jurnalis ternama asal Italia, Gianluca Di Marzio. Menurut pakar bursa transfer Eropa tersebut, Paes merupakan target utama Empoli untuk mengisi posisi kiper utama.

“Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Maarten Paes,” bunyi komentar Gianluca Di Marzio di Instagram, dilansir Rabu (10/7/2024).

“Dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, yang kini bermain untuk Dallas FC di MLS,” lanjutnya.

Maarten Paes

Kabar tersebut langsung membuat pencinta sepakbola Tanah Air ramai-ramai mencari informasi mengenai Empoli. Lantas bagaimana profil dari Empoli?

Perlu diketahui, Empoli Football Club atau Empoli FC adalah klub sepak bola profesional Italia yang berbasis di Empoli, Tuscany. Didirikan pada 1920, klub tersebut adalah bagian dari grup klub sepak bola Italia terpilih yang tidak berbasis di ibu kota provinsi yang berpartisipasi di Serie A.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633811/diva-zahra-absen-dari-sesi-practice-dan-shakedown-putaran-5-kejurnas-sprint-rally-demi-kuliah-nrx.webp
Diva Zahra Absen dari Sesi Practice dan Shakedown Putaran 5 Kejurnas Sprint Rally Demi Kuliah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/striker_santos_neymar_jr.jpg
Respons Mengejutkan Bos Inter Milan Jawab Rumor Neymar Jr Gabung Nerazzurri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement