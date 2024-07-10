Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Breaking News: Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Jadi Incaran Utama Klub Liga Italia Empoli!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:52 WIB
Breaking News: Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Jadi Incaran Utama Klub Liga Italia Empoli!
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, dikabarkan masuk incaran klub Serie A, Empoli. Kabar ini disampaikan jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio, dalam unggahannya di media sosial.

Maarten Paes bahkan disebut jadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang musim depan. Tetapi, Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika gagal menggaet Paes.

Maarten Paes

“Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Maarten Paes,” tulis Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di Instagram, dikutip Rabu (10/7/2024).

“Dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, yang kini bermain untuk Dallas FC di MLS,” lanjutnya.

“Kandidat lainnya adalah Anthony Racioppi, penjaga gawang Young Boys. Pemain asal Swiss ini juga lahir pada 1998,” jelas Gianluca Di Marzio.

Halaman:
1 2
      
