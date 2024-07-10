Breaking News: Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Jadi Incaran Utama Klub Liga Italia Empoli!

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, dikabarkan masuk incaran klub Serie A, Empoli. Kabar ini disampaikan jurnalis ternama Italia, Gianluca Di Marzio, dalam unggahannya di media sosial.

Maarten Paes bahkan disebut jadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang musim depan. Tetapi, Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika gagal menggaet Paes.

“Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Maarten Paes,” tulis Gianluca Di Marzio dalam unggahannya di Instagram, dikutip Rabu (10/7/2024).

“Dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, yang kini bermain untuk Dallas FC di MLS,” lanjutnya.

“Kandidat lainnya adalah Anthony Racioppi, penjaga gawang Young Boys. Pemain asal Swiss ini juga lahir pada 1998,” jelas Gianluca Di Marzio.