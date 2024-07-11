Pelatih Timnas Inggris Sebut Spanyol Diuntungkan Jelang Final Euro 2024

PELATIH Timnas Inggris, Gareth Southgate, menilai Timnas Spanyol diuntungkan jelang bertemu timnya di final Euro 2024 yang dilangsungkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Diuntungkan yang dimaksud di sini adalah, Spanyol memiliki waktu istirahat lebih lama satu hari ketimbang skuad The Three Lions -julukan Inggris.

Sekadar diketahui, Spanyol sudah memastikan lolos ke final Euro 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024 dini hari WIB. Sementara itu, Inggris baru mendapatkan tiket partai puncak Euro 2024 pada Kamis, 11 Juli 2024 dini hari WIB.

(Gareth Southgate sebut Timnas Spanyol diuntungkan jelang final Euro 2024. (Foto: REUTERS)

Kondisi itu yang coba diantisipasi Gareth Southgate. Ia menilai kerugian ini yang coba ditutupi eks pelatih Middlesbrough tersebut jelang laga final Euro 2024.

"Hari tambahan (istirahat bagi Spanyol) menjadi perhatian. Dalam beberapa turnamen terakhir hal itu menjadi masalah bagi para finalis,” kata Gareth Southgate yang sempat dikait-kaitkan dengan Manchester United, Okezone mengutip dari Metro, Kamis (11/7/2024).

“Kami harus melakukan yang terbaik agar kami bisa memulihkan para pemain sebaik mungkin,” lanjut pelatih yang membawa Timnas Inggris finis runner-up di Euro 2020 ini.

Laga nanti merupakan pertama kalinya bagi Inggris menjalani final turnamen besar di luar negara mereka sendiri. Sebelumnya, Inggris dua kali tampil di partai puncak dalam ajang Piala Dunia 1966 dan Piala Eropa 2020, tetapi keduanya digelar di kandang mereka, Stadion Wembley.