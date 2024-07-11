Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Didier Deschamps Masih Aman Meski Timnas Prancis Tersingkir di Semifinal Euro 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |01:20 WIB
Didier Deschamps Masih Aman Meski Timnas Prancis Tersingkir di Semifinal Euro 2024
Penggawa Timnas Prancis, Ousmane Dembele dan Didier Deschamps (Foto: Reuters)
A
A
A

KARIER Didier Deschamps dipastikan masih aman meski Timnas Prancis baru saja tersingkir dari ajang Euro 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Philippe Diallo selaku Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF).

Timnas Prancis gagal menyudahi puasa gelar Euro setelah dikalahkan Spanyol (1-2) di semifinal Euro 2024. Laga tersebut berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Sempat unggul lebih dulu lewat gol Randal Kolo Muani (9’), Les Bleus tersingkir dari turnamen setelah Lamine Yamal (21’), dan Dani Olmo (25’) mencetak gol kemenangan untuk La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol.

Kegagalan ini membuat Timnas Prancis kembali puasa gelar Euro sejak edisi 2000. Hasil ini juga membuat masa depan Didier Deschamps selaku pelatih dipertanyakan banyak pihak.

Walau begitu, Diallo memastikan Deschamps tidak akan didepak dari kursi kepelatihan Les Bleus. Eks pelatih Juventus itu akan tetap menukangi Timnas Prancis hingga kontraknya habis pada Juli 2026.

“Saya tidak melihat alasan untuk mempertanyakan kontraknya. Hasil-hasil sebelumnya berbicara sesuai keinginannya dan tujuan-tujuannya telah tercapai. Didier akan melanjutkan misinya,” kata Diallo dikutip dari Goal Internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/unggul_fc_menundukkan_kuda_laut_nusantara_5_1_pada.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Gulung Kuda Laut Nusantara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement