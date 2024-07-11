Didier Deschamps Masih Aman Meski Timnas Prancis Tersingkir di Semifinal Euro 2024

KARIER Didier Deschamps dipastikan masih aman meski Timnas Prancis baru saja tersingkir dari ajang Euro 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Philippe Diallo selaku Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF).

Timnas Prancis gagal menyudahi puasa gelar Euro setelah dikalahkan Spanyol (1-2) di semifinal Euro 2024. Laga tersebut berlangsung di Allianz Arena, Munich, Jerman pada Rabu (10/7/2024) dini hari WIB.

Sempat unggul lebih dulu lewat gol Randal Kolo Muani (9’), Les Bleus tersingkir dari turnamen setelah Lamine Yamal (21’), dan Dani Olmo (25’) mencetak gol kemenangan untuk La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol.

Kegagalan ini membuat Timnas Prancis kembali puasa gelar Euro sejak edisi 2000. Hasil ini juga membuat masa depan Didier Deschamps selaku pelatih dipertanyakan banyak pihak.

Walau begitu, Diallo memastikan Deschamps tidak akan didepak dari kursi kepelatihan Les Bleus. Eks pelatih Juventus itu akan tetap menukangi Timnas Prancis hingga kontraknya habis pada Juli 2026.

“Saya tidak melihat alasan untuk mempertanyakan kontraknya. Hasil-hasil sebelumnya berbicara sesuai keinginannya dan tujuan-tujuannya telah tercapai. Didier akan melanjutkan misinya,” kata Diallo dikutip dari Goal Internasional.