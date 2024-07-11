Tatap Liga 1 2024-2025, Kevin Ray Mendoza Bertekad Bawa Persib Bandung Ulangi Hasil Musim Lalu

KEVIN Ray Mendoza mengaku senang bisa kembali berlatih bersama para pemain Persib Bandung. Maklum, hal itu dirasakan setelah sudah hampir satu bulan skuad Persib Bandung diliburkan seiring berakhirnya Liga 1 2023-2024.

Kiper kelahiran Denmark ini pun semakin senang lantaran kondisinya dalam keadaan baik. Ditambah lagi cuaca di Bandung tidak terlalu panas.

“Saya juga sangat senang, saya sangat menikmati musim lalu dan saya harap bisa melakukannya lagi karena kami bisa meraih apapun yang kami mampu untuk mengulangi hasil di musim lalu,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (10/7/2024).

Kevin membenarkan saat ini terjadi perubahan di komposisi kiper. Satu kiper yakni Fitrul Dwi Rustapa memutuskan untuk hengkang dan membela Bali United.

“Tapi saya rasa ini tetap bagus karena kami juga masih memiliki beberapa kiper. Tentu saja kami masih memiliki Teja (Paku Alam), dia kiper yang sangat bagus. Kami bersaing di musim lalu,”

“Saya juga menilai Sheva (Sanggasi) sudah terus meningkat, bisa terus menjadi lebih baik. Kami juga ada beberapa kiper muda, saya rasa mereka memiliki banyak potensi,” tuturnya.