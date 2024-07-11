Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tatap Liga 1 2024-2025, Kevin Ray Mendoza Bertekad Bawa Persib Bandung Ulangi Hasil Musim Lalu

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |00:25 WIB
Tatap Liga 1 2024-2025, Kevin Ray Mendoza Bertekad Bawa Persib Bandung Ulangi Hasil Musim Lalu
Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

KEVIN Ray Mendoza mengaku senang bisa kembali berlatih bersama para pemain Persib Bandung. Maklum, hal itu dirasakan setelah sudah hampir satu bulan skuad Persib Bandung diliburkan seiring berakhirnya Liga 1 2023-2024.

Kiper kelahiran Denmark ini pun semakin senang lantaran kondisinya dalam keadaan baik. Ditambah lagi cuaca di Bandung tidak terlalu panas.

“Saya juga sangat senang, saya sangat menikmati musim lalu dan saya harap bisa melakukannya lagi karena kami bisa meraih apapun yang kami mampu untuk mengulangi hasil di musim lalu,” ungkap Kevin Ray Mendoza di Stadion Arcamanik, Bandung, Rabu (10/7/2024).

Kevin membenarkan saat ini terjadi perubahan di komposisi kiper. Satu kiper yakni Fitrul Dwi Rustapa memutuskan untuk hengkang dan membela Bali United.

“Tapi saya rasa ini tetap bagus karena kami juga masih memiliki beberapa kiper. Tentu saja kami masih memiliki Teja (Paku Alam), dia kiper yang sangat bagus. Kami bersaing di musim lalu,”

“Saya juga menilai Sheva (Sanggasi) sudah terus meningkat, bisa terus menjadi lebih baik. Kami juga ada beberapa kiper muda, saya rasa mereka memiliki banyak potensi,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633785/indonesia-gagal-lolos-ke-piala-asia-u17-putri-2025-setelah-kalah-tipis-dari-myanmar-mti.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Asia U-17 Putri 2025 Setelah Kalah Tipis dari Myanmar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/gelandang_arsenal_martin_odegaard.jpg
Martin Odegaard Cedera Lagi, Mikel Arteta Pusing jelang Arsenal Lawan Fulham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement