Breaking News: Persib Bandung Resmi Datangkan Bek asal Brasil Gustavo Franca

BANDUNG – Persib Bandung resmi mendatangkan bek asal Brasil, yakni Gustavo Franca di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Gustavo Franca sendiri sebelumnya sudah ramai dikaitkan dengan tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Ya, Gustavo Franca bukan nama yang asing bagi pendukung Persib lantaran ramai diperbincangkan di media sosial akan bergabung dengan Persib Bandung. Bahkan sang pelatih, Bojan Hodak pun sempat menutup-nutupi.

Namun, kabar tersebut ternyata bukan rumor. Persib secara resmi telah merekrut Gustavo Franca yang merupakan bek asal Brasil.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan ini berdasarkan rekomendasi dari pelatih Bojan Hodak. Gustavo Franca diikat kontrak selama satu tahun.

"Coach Bojan masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan. Makanya, Coach Bojan merekomendasikan bek asal Brasil ini," kata Adhit, Rabu (10/7/2024).