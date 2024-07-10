Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Persib Bandung Resmi Datangkan Bek asal Brasil Gustavo Franca

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |15:44 WIB
Breaking News: Persib Bandung Resmi Datangkan Bek asal Brasil Gustavo Franca
Persib Bandung resmi angkut Gustavo Franca. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung resmi mendatangkan bek asal Brasil, yakni Gustavo Franca di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Gustavo Franca sendiri sebelumnya sudah ramai dikaitkan dengan tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Ya, Gustavo Franca bukan nama yang asing bagi pendukung Persib lantaran ramai diperbincangkan di media sosial akan bergabung dengan Persib Bandung. Bahkan sang pelatih, Bojan Hodak pun sempat menutup-nutupi.

Namun, kabar tersebut ternyata bukan rumor. Persib secara resmi telah merekrut Gustavo Franca yang merupakan bek asal Brasil.

Interim Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan ini berdasarkan rekomendasi dari pelatih Bojan Hodak. Gustavo Franca diikat kontrak selama satu tahun.

Gustavo Franca resmi gabung Persib Bandung

"Coach Bojan masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan. Makanya, Coach Bojan merekomendasikan bek asal Brasil ini," kata Adhit, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement