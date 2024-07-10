Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 di RCTI+

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |22:17 WIB
Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 di RCTI+
Skuad Timnas Belanda di sesi latihan bersama (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Belanda vs Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Euro 2024.

Timnas Inggris akan bersua dengan Belanda di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim di turnamen Euro.

Pada dua pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama mengemas satu kemenangan. Timnas Belanda menang pada edisi 1988 (3-1), sedangkan Timnas Inggris sukses mengalahkan De Oranje -julukan Timnas Belanda- di Euro 1996 (4-1).

Sejauh ini, Timnas Belanda baru kebobolan empat gol di Euro 2024. Barisan pertahanan yang solid membuat lawan kesulitan mencetak gol ke gawang De Oranje. Terlebih dengan adanya kehadiran Virgil Van Dijk.

Kane mengakui Van Dijk merupakan salah satu bek berpengalaman yang sangat kuat. Menurut Kane, pemain Liverpool itu akan menjadi tantangan besar bagi penyerang seperti dirinya.

“Dia (Virgil Van Dijk) jelas bek yang sangat bagus; dia telah menjadi salah satu bek terbaik selama beberapa waktu,” kata Kane dikutip dari laman resmi Euro 2024, Rabu (10/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/persib_bandung_pesta_gol_3_0_atas_psbs_biak_dalam.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League: Pangeran Biru Pesta Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement