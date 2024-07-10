Link Live Streaming Timnas Belanda vs Inggris di Semifinal Euro 2024 di RCTI+

LINK live streaming Timnas Belanda vs Inggris bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Euro 2024.

Timnas Inggris akan bersua dengan Belanda di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim di turnamen Euro.

Pada dua pertemuan sebelumnya, kedua tim sama-sama mengemas satu kemenangan. Timnas Belanda menang pada edisi 1988 (3-1), sedangkan Timnas Inggris sukses mengalahkan De Oranje -julukan Timnas Belanda- di Euro 1996 (4-1).

Sejauh ini, Timnas Belanda baru kebobolan empat gol di Euro 2024. Barisan pertahanan yang solid membuat lawan kesulitan mencetak gol ke gawang De Oranje. Terlebih dengan adanya kehadiran Virgil Van Dijk.

Kane mengakui Van Dijk merupakan salah satu bek berpengalaman yang sangat kuat. Menurut Kane, pemain Liverpool itu akan menjadi tantangan besar bagi penyerang seperti dirinya.

“Dia (Virgil Van Dijk) jelas bek yang sangat bagus; dia telah menjadi salah satu bek terbaik selama beberapa waktu,” kata Kane dikutip dari laman resmi Euro 2024, Rabu (10/7/2024).