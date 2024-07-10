Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipulangkan Spanyol dari Euro 2024, Didier Deschamps Akui Prancis Main Buruk

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |21:26 WIB
Dipulangkan Spanyol dari Euro 2024, Didier Deschamps Akui Prancis Main Buruk
Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Prancis, Didier Deschamps mengakui pasukannya bermain buruk saat dipulangkan Spanyol di semifinal Euro 2024. Deschamps melihat Prancis tampil tak sesuai keinginannya saat kalah 1-2 dari Spanyol.

Bermain di Allianz Arena, Munich, Jerman, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- memulai pertandingan dengan sangat apik. Mereka mampu unggul lebih dulu pada menit delapan lewat tandukan Randal Kolo Muani yang menyambar umpan manis Kylian Mbappe.

Sayangnya, Prancis lengah di pertengahan babak pertama. Alhasil, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- mampu membalikkan keadaan dalam lima menit saja yakni lewat dua gol yang masing-masing dicetak Lamine Yamal pada menit 21 dan Dani Olmo pada menit 25.

Deschamps pun mengakui bahwa N’Golo Kante dan kolega memang bermain kurang apik sehingga dikalahkan oleh Spanyol. Terlebih lagi, anak buahnya tak bermain sesuai dengan strategi yang diinginkannya yakni bermain dengan aliran bola yang lebih vertikal.

Timnas Spanyol vs Prancis

"Kami mampu membuka skor, itu hebat. Namun, Spanyol menguasai permainan lebih baik dari kami,” kata Deschamps dilansir dari laman resmi UEFA, Rabu (10/7/2024).

“Kami tidak tampil dengan baik, kami tidak bermain vertikal seperti yang saya inginkan. Kami terus menekan hingga akhir,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633769/efek-patrick-kluivert-ranking-fifa-timnas-indonesia-disalip-malaysia-kin.webp
Efek Patrick Kluivert: Ranking FIFA Timnas Indonesia Disalip Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/rinov_rivaldy.jpg
Banjir Duet Baru! Rinov/Yeremia dan Gloria/Aquino Siap Panaskan Indonesia International Challenge 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement